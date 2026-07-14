El Gobierno recompone a su gusto la CNMC y coloca a Ganuza de presidente pese al no de PP y Vox

La Comisión de Economía del Congreso ha aprobado este martes, 14 de julio, a los candidatos propuestos por el Gobierno para renovar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Todo ello con el voto en contra por acusaciones de «corrupción» del PP y Vox y la ausencia de Junts.

Tras haber sido nombrado, Ganuza ha prometido dar «un salto de calidad» a la CNMC y ha señalado como retos del organismo a la economía digital y la inteligencia artificial (IA), así como la contratación pública y la reforma del control de concentraciones.

Además, la Comisión ha emitido el dictamen de idoneidad sobre los tres candidatos a ser consejeros del organismo: Joan Capdevila, exdiputado de ERC y veterinario de profesión; la economista Carmen Balsa, exdirectora de Gabinete de la ex vicepresidenta primera Nadia Calviño; y Marina Echebarría, excandidata de Sumar en Castilla y León y la primera mujer transexual catedrática de España (Derecho Mercantil).

DE esta forma, a pesar de la propuesta de veto de los grupos Popular y de Vox, los cuatro se sumarán al Consejo en el que ya están el vicepresidente Ángel García Castillejo y los consejeros María Vidales Picazo, Enrique Monasterio Beñarán, Pere Soler Campins y Rafael Iturriaga, que llevan en el cargo desde febrero de 2025.

Vetos del PP y Vox a los candidatos corruptos

En las votaciones, la comisión ha aprobado por 19 votos a favor de PSOE, Sumar, ERC, Bildu, PNV y BNG y 17 en contra de PP y Vox la no existencia de un conflicto de interés de los candidatos, aprobando así su idoneidad para el cargo.

Acto seguido, PP y Vox han presentado una propuesta de vetos a los cuatro candidatos. El portavoz económico de Vox, Pablo Sáez, lo ha justificado en que estos no tienen una «absoluta independencia» de los partidos políticos.

La diputada del PP Pilar Alía Aguado se ha pronunciado en la misma línea: «No vamos a apoyar las maniobras de colonización de un Gobierno corrupto sin límites». En su intervención también se ha quejado de que el Ejecutivo no haya contactado con su partido para los nombramientos de los consejeros, a pesar de ser el mayoritario del Congreso.

Sin embargo, los vetos no han prosperado al ser rechazados por el resto de la Comisión y todos han recibido el visto bueno para ejercer su mandato por seis años.

Tras concluir las votaciones, la Comisión ha despedido entre aplausos a la anterior presidenta, Cani Fernández, quien ostentó el cargo entre 2020 y 2026.

Siguientes pasos

Una vez la Comisión de Economía del Congreso ha dado su visto bueno a los candidatos propuestos por el Gobierno para renovar la CNMC, el Gobierno debe ratificar formalmente los nombramientos. Para ello, el ministro de Economía debe elevar las candidaturas al Consejo de Ministros, donde se aprueba su designación oficial.

Los nombramientos se efectúan mediante real decreto firmado por el rey y refrendado por el ministro competente. Este decreto debe publicarse al día siguiente (o a los pocos días) en el BOE para que tenga plenos efectos jurídicos.

Finalmente, los nuevos consejeros deben realizar el acto oficial de toma de posesión en la sede del organismo o del ministerio correspondiente, donde juran o prometen acatar la Constitución y cumplir con sus obligaciones reguladas por ley, quedando plenamente habilitados para ejercer sus funciones.

A partir de la publicación en el BOE y el subsiguiente juramento, los consejeros se incorporan formalmente al Consejo de la CNMC y a sus respectivas salas (Competencia o Supervisión Regulatoria).