El Gobierno propone al catedrático Juan José Ganuza para sustituir a Cani Fernández al frente de la CNMC

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha propuesto a Juan José Ganuza Fernández como presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), en sustitución de Cani Fernández, y a Carmen Balsa, Marina Echebarría y Joan Capdevila como nuevos consejeros de Competencia.

Los candidatos deberán comparecer ante la Comisión de Economía y Transformación Digital del Congreso para, posteriormente, ser nombrados por Consejo de Ministros. El mandato es por un periodo de seis años sin posibilidad de reelección.

Juan José Ganuza Fernández (1968) es licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Economía por la Universidad Carlos III.

Es catedrático de Economía y Empresa en la Universitat Pompeu Fabra, donde acumula cerca de tres décadas de trayectoria académica especializada en política de competencia, regulación de mercados, economía digital y contratación pública.

Juan José Ganuza ha colaborado de forma continuada con la propia CNMC en seminarios y publicaciones especializadas. Actualmente ocupa el cargo de presidente del Área de Economía de la Agencia Estatal de Investigación (AEI).

El consejo de la CNMC se compone de diez miembros: un presidente, un vicepresidente y ocho consejeros. Los miembros del Consejo, y entre ellos el presidente y el vicepresidente, son nombrados por el Gobierno, mediante Real Decreto, a propuesta del ministro de Economía, entre personas de reconocido prestigio y competencia profesional, previa comparecencia de la persona propuesta para el cargo ante la Comisión correspondiente del Congreso de los Diputados.

El Congreso, a través de la Comisión competente y por acuerdo adoptado por mayoría absoluta, podrá vetar el nombramiento del candidato propuesto en el plazo de un mes natural a contar desde la recepción de la correspondiente comunicación. Transcurrido dicho plazo sin manifestación expresa del Congreso, se entenderán aceptados los correspondientes nombramientos.

El mandato de los miembros del Consejo es de seis años sin posibilidad de reelección. La renovación de los miembros del Consejo se hará parcialmente cada dos años, de modo que ningún miembro del Consejo permanezca en su cargo por tiempo superior a seis años.

Carmen Balsa es licenciada en Ciencias Económicas por la Universidad de Alcalá de Henares (1990) y pertenece al Cuerpo Superior de Técnicos Comerciales y Economistas del Estado desde 1992.

Ha desarrollado una carrera centrada en política económica, regulación y competencia: fue subdirectora General de Ordenamiento Jurídico Económico (1995-2004), directora de la División de Evaluación de Políticas Públicas en el Ministerio de Administraciones Públicas; subdirectora de Estudios de la División de Promoción de la Competencia de la Comisión Nacional de Competencia -antecesora de la CNMC- (2008-2009), y senior advisor de la representación española en el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional en Washington (2009-2012).

Entre 2018 y 2021 ejerció como directora de Gabinete de la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño.

Joan Capdevila (1965) es el candidato propuesto por ERC. Licenciado en Veterinaria ejerció como presidente de la Comisión de Industria y Portavoz de las Comisiones de Transición Ecológica y de Economía. Fue delegado del Govern de la Generalitat de Catalunya en Madrid (septiembre 2024-septiembre 2025).

Marina Echebarría Sáenz (1963) es catedrática de Derecho Mercantil en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valladolid, en la que ha desempeñado una larga carrera por más de 38 años ocupando diversos cargos académicos.

Es autora de obra científica abundante en materia de Derecho de la distribución comercial, mercados electrónicos y derecho de las nuevas tecnologías, con clara incidencia en el Derecho de la competencia, una de las áreas naturales de la CNMC.