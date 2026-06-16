Sorpresa en la banca con la investigación de la CNMC sobre las hipotecas: «Ignoran la guerra y los tipos de interés»

La decisión de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) de abrir una investigación contra varias entidades financieras por presuntas prácticas anticompetitivas en la concesión de hipotecas ha provocado una profunda indignación en el sector bancario, que considera que el organismo está construyendo una causa sobre una interpretación errónea del funcionamiento del mercado y de la evolución reciente de los tipos de interés.

Fuentes del sector financiero consultadas por OKDIARIO aseguran que existe una enorme sorpresa por el hecho de que la CNMC haya decidido iniciar una investigación a partir de declaraciones realizadas por representantes bancarios en medios de comunicación sobre la evolución del mercado hipotecario.

«Cuesta entender que se abra una investigación de este calibre en base a declaraciones públicas de algunos representantes del sector». Estamos hablando de «opiniones y análisis de mercado que cualquiera puede realizar observando la evolución de los tipos de interés», explican fuentes financieras.

En líneas generales, desde el sector no entienden que la CNMC no sepa que, «si coinciden el tipo de declaraciones», es porque «el entorno geopolítico y de tipos de interés es el mismo para todos». Más allá de eso, «la competencia es enorme en el sector de las hipotecas, y hay cambios constantes de clientes».

La CNMC investiga si determinadas manifestaciones públicas realizadas por responsables bancarios pudieron trasladar señales al mercado que favorecieran una actuación coordinada entre entidades en materia hipotecaria. Sin embargo, desde el sector rechazan de plano esa interpretación y sostienen que la evolución reciente de los precios responde a factores económicos perfectamente identificables.

El impacto de la guerra y del Euríbor

Las mismas fuentes consideran especialmente llamativo que se pretenda vincular el encarecimiento de determinadas ofertas hipotecarias con una posible concertación entre bancos cuando existen factores externos evidentes que afectan directamente al coste de financiación.

«Hablar de que existe un pacto porque las hipotecas han subido cuando hay una razón evidente como la guerra de Irán y toda la incertidumbre que genera sobre los mercados es ridículo», señalan desde el sector.

La escalada de tensión en Oriente Medio y el riesgo de interrupciones en el tráfico marítimo a través del estrecho de Ormuz han incrementado la volatilidad financiera internacional durante las últimas semanas, afectando a las expectativas de inflación y a las previsiones sobre la evolución de los tipos de interés.

Desde la banca recuerdan que las hipotecas no se fijan de manera arbitraria, sino que están directamente condicionadas por variables financieras objetivas.

«Si varía el Euríbor, es evidente que van a variar tanto las cuotas de las hipotecas a tipo variable como las nuevas ofertas comerciales de las hipotecas a tipo fijo. Es el funcionamiento normal del mercado».

Las entidades recuerdan además que el negocio hipotecario español continúa siendo uno de los más competitivos de Europa, con una intensa batalla comercial entre bancos por captar nuevos clientes mediante bonificaciones, vinculaciones y mejoras en las condiciones de financiación.

El sector niega cualquier coordinación

La apertura de las diligencias llega en un momento especialmente sensible para el mercado hipotecario, después de que el descenso de los tipos oficiales del Banco Central Europeo durante los últimos meses hubiera comenzado a trasladarse progresivamente a las ofertas comerciales de las entidades.

Por ello, en el sector existe preocupación por el mensaje que pueda trasladarse al mercado y a los consumidores.

Fuentes bancarias subrayan que la competencia entre entidades sigue siendo intensa y rechazan cualquier insinuación sobre posibles acuerdos para fijar precios o condiciones. «Cada banco toma sus decisiones comerciales en función de sus costes de financiación, su estrategia de negocio y su necesidad de captar clientes. Pensar que todo el sector se mueve de forma coordinada demuestra un profundo desconocimiento de cómo funciona el mercado hipotecario».

La investigación de la CNMC se encuentra todavía en una fase preliminar y no implica por el momento la existencia de infracción alguna. Sin embargo, la decisión ha generado un fuerte malestar en el sector financiero, que considera que el organismo está pasando por alto factores macroeconómicos determinantes como la evolución del Euríbor, las expectativas sobre los tipos de interés y el impacto de las tensiones geopolíticas internacionales sobre los mercados.