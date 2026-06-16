La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto una investigación a los seis grandes bancos cotizados españoles: Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankinter y Unicaja.

En este contexto, Competencia analiza si determinadas declaraciones públicas realizadas por sus directivos pudieron servir para trasladar al mercado información sobre su estrategia comercial en hipotecas.

El organismo presidido por Cani Fernández examina manifestaciones realizadas por representantes de las entidades sobre la evolución de los precios hipotecarios, los márgenes del negocio y las perspectivas comerciales del sector. La investigación se encuentra en una fase preliminar y la CNMC no ha hecho públicas las declaraciones concretas que analiza ni ha concluido que existiera una infracción.

El foco de Competencia se sitúa en las comunicaciones públicas que, sin constituir necesariamente un acuerdo explícito entre competidores, pueden permitir anticipar movimientos comerciales futuros y reducir la incertidumbre competitiva.

Presentación de resultados de la banca

La investigación de la CNMC llega después de meses en los que varios directivos bancarios trasladaron públicamente mensajes sobre la rentabilidad del negocio hipotecario y la necesidad de revisar precios.

Durante la presentación de resultados del primer trimestre, la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, aseguró que las hipotecas en España «siguen estando por debajo del coste de riesgo» y advirtió de que la entidad no estaba dispuesta a seguir creciendo a cualquier precio: «No podemos construir carteras deficitarias».

La directiva añadió además que Bankinter sería «selectivo» en la concesión de crédito para vivienda «al menos hasta que estén en precios razonables» y pronosticó que los tipos aplicados a las nuevas operaciones «han crecido y seguirán creciendo en los próximos meses».

En la misma línea, el consejero delegado de CaixaBank, Gonzalo Gortázar, defendió que la entidad seguiría ofreciendo hipotecas «muy competitivas», pero anticipó que «seguramente irán subiendo» por la evolución prevista de los tipos de interés.

El ejecutivo subrayó además que «tenemos las hipotecas a tipo fijo más baratas de Europa, a un coste del 2,6%; la media de la eurozona está en el 3,3%», una comparación que situaba públicamente el nivel de precios del mercado español frente al resto de países europeos.

Este tipo de mensajes públicos son los que ahora examina la CNMC para determinar si pudieron servir para anticipar estrategias comerciales entre competidores.

((Habrá ampliación))