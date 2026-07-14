La psicología dice que las personas que crecieron jugando en la calle sin supervisión paterna no generaron traumas, sino que lo vieron como una oportunidad para tener autonomía y confianza

Los expertos en psicología dicen que los niños que crecieron hace años jugando en la calle han desarrollado unas ventajas emocionales con el paso de los años. Voces especializadas en la materia han apuntado en varios estudios que crecer en la calle sin ningún tipo de supervisión, lejos de generar unos traumas para estas personas, lo han visto como una oportunidad para tener autonomía y confianza. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre lo que dice la psicología sobre los niños que han crecido jugando en la calle.

Esto ha sido un clásico de España en los años 90 y a partir del 2000: los niños jugando solos en la calle sin ningún tipo de supervisión. Antes de que las nuevas tecnologías llegaran a la vida de los jóvenes, hubo un tiempo no muy lejano en el que los niños bajaban a la calle para jugar a la pelota entre el trasiego de coches, a las canicas en cualquier solar o al mítico escondite durante las noches de verano. Este hábito se ha perdido y en las calles españolas apenas se ve a jóvenes disfrutando juntos.

Ahora, expertos en psicología han centrado sus estudios en las ventajas emocionales de estas personas que crecieron jugando en la calle con sus amigos y sin tener la supervisión de los padres. Algunos especialistas han dejado claro en sus investigaciones que este hábito está relacionado con la autonomía y la confianza de las personas que les ha acompañado durante su proceso de adolescente y posteriormente como adulto. Es decir, los niños que crecieron jugando en la calle han desarrollado unas capacidades y no solo tiene que ver con una técnica depurada ‘de potrero’ jugando al fútbol.

La psicología y los niños que crecieron jugando en la calle

La Universidad de Exeter indagó en su día sobre este tema en un estudio en el que participaron 4.000 niños. Los datos fueron publicados en la revista Journal of Child Psychology and Psychiatry y fueron reveladores: los que jugaron al aire libre con frecuencia entre los dos y cuatro años generaron un mejor perfil de salud mental hasta los ocho años.

Los expertos en psicología llegaron a la conclusión de que, por cada día adicional que un niño juega al aire libre, la probabilidad de que ese niño tenga un perfil saludable de síntomas de salud mental hasta los ocho años aumenta entre un 6 y un 14 por ciento. «Nuestros hallazgos sugieren que brindar a los niños pequeños más oportunidades para jugar al aire libre podría ser una forma sencilla y económica de favorecer una mejor salud mental, y debería considerarse en las políticas de salud pública, educación y planificación», indicó la profesora Helen Dodd, de la Universidad de Exeter, una de las autoras del estudio denominado «El juego temprano al aire libre predice las trayectorias de la salud mental infantil en una cohorte poblacional».

El Dr. Andreas Lieberoth, de la Universidad de Aarhus, también tocó este tema en un estudio publicado en la revista Frontiers in Psychology en el que participaron un centenar de niños. Los resultados de estas entrevistas realizadas a estos pequeños detectaron resultados positivos en el concepto de juego que pasan por un aumento de la «inclusión social, imaginación, transgresión o accesibilidad». Todo ello gracias a lo que denominaron la «sensación de juego». «Lo que realmente hace que el juego sea divertido y especial es la capacidad de desatar la locura, bromear entre sí y, en general, desafiar las normas de la sociedad, o del patio de recreo», afirmó en su día el autor de este estudio.