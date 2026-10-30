CaixaBank ha puesto el foco en el encarecimiento de la vivienda, uno de los principales riesgos para la evolución del negocio hipotecario. Aunque la entidad continúa ganando cuota de mercado y su nueva producción hipotecaria crece alrededor de un 8%, por encima del avance del conjunto del sector (cerca del 5%), su consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ha advertido de que esta tendencia podría empezar a moderarse.

El motivo es la creciente dificultad de los hogares para acceder a una vivienda en un mercado en el que los precios suben por encima del 12%. «Es probable que la nueva producción hipotecaria pueda empezar a bajar», ha reconocido Gortázar durante la presentación de resultados de la entidad.

El directivo ha vinculado esta posible desaceleración a la pérdida de capacidad adquisitiva de los compradores: mientras el precio de los inmuebles continúa aumentando, los ingresos de las familias tienen un margen de crecimiento más limitado, lo que dificulta asumir las cuotas de financiación. A ello se suma el encarecimiento de los tipos de interés, que complica todavía más el acceso al crédito.

El diagnóstico de CaixaBank apunta directamente al desequilibrio entre oferta y demanda. Según las cifras expuestas por Gortázar, España está terminando menos de 100.000 viviendas al año, frente a unas 240.000 nuevas unidades de hogar que se generan. Aunque las viviendas iniciadas se sitúan más cerca de las 150.000, el ritmo de construcción sigue siendo insuficiente para absorber las necesidades del mercado.

La entidad sitúa entre 800.000 y un millón el déficit acumulado de viviendas desde la pandemia, en línea con las estimaciones del Banco de España y del servicio de estudios de CaixaBank. «La cuestión y lo que tenemos que hacer es incentivar la construcción de viviendas para que esto realmente se equilibre», ha defendido el consejero delegado.

Líder en hipotecas

Pese a las dificultades de acceso a la vivienda, CaixaBank reivindica el papel de la banca en la financiación de los compradores. Gortázar ha destacado que España cuenta con uno de los mercados hipotecarios a tipo fijo más competitivos de Europa. En concreto, el tipo medio se sitúa en el 2,76%, únicamente por detrás de Bulgaria, frente al 3,4% de media de la eurozona y unos niveles superiores al 4% en Alemania.

La entidad también ha querido despejar dudas sobre sus criterios de concesión de hipotecas, después de que se preguntara por la evolución de los préstamos con una ratio loan-to-value (LTV) superior al 80%. El director de Contabilidad y Control de Gestión, Matthias Bulach, ha asegurado que no se ha producido ningún cambio en la política de admisión de riesgos ni existe una mayor preocupación por la calidad de la cartera.

«Estamos dando las hipotecas en función de la capacidad que tienen nuestros clientes de repagarla con sus ingresos y con su capacidad financiera», ha explicado. Gortázar ha subrayado asimismo el peso de los compradores jóvenes en la actividad de la entidad: aproximadamente una de cada tres hipotecas que concede CaixaBank corresponde a menores de 35 años.

Otro de los asuntos abordados durante la rueda de prensa ha sido el impacto de la inteligencia artificial en el empleo bancario. Gortázar ha defendido que la estrategia de CaixaBank pasa por aprovechar la tecnología para elevar la productividad y ampliar las capacidades de sus trabajadores, no por reducir de forma inmediata el número de empleados.

Reacción del mercado plana

Sobre el comportamiento de las acciones bancarias, Gortázar ha reconocido que los mercados atraviesan semanas de mayor volatilidad y sensibilidad, una circunstancia que también ha afectado a la evolución reciente del sector financiero. Pese a ello, ha trasladado su satisfacción por la recepción positiva de los resultados de CaixaBank en bolsa.

Por último, pero no poe ello menos relevante, durante la rueda se ha hecho relevancia a la participación del Estado en la entidad, a través del FROB, el consejero delegado ha destacado la revalorización de la inversión pública desde la entrada en Bankia. Según sus cifras, el valor de la inversión, incluidos los dividendos, se ha multiplicado por 8,6, hasta superar los 17.000 millones de euros frente a los aproximadamente 2.000 millones iniciales. Gortázar ha dejado en manos del Estado la decisión sobre cuándo y cómo materializar esa participación.

En cuanto a Cetelem, CaixaBank ha evitado realizar comentarios. Sí se ha pronunciado Gortázar sobre las informaciones que sitúan a Pablo Hernández de Cos entre los posibles candidatos a suceder a Christine Lagarde al frente del BCE. El consejero delegado ha expresado un respaldo explícito a su candidatura y ha destacado tanto su trayectoria al frente del Banco de España como su capacidad técnica y de generar consensos.