Seguimos con la semana clave para la banca española. El turno hoy es para el Grupo CaixaBank que presenta unos resultados que consolidan la fortaleza del grupo catalán. La entidad obtuvo un beneficio neto de 4.962 millones de euros entre enero y septiembre de 2026, lo que representa un incremento del 12,9% respecto al mismo periodo del año anterior, cuando ganó 4.397 millones. La evolución positiva de los resultados se apoya en el crecimiento del negocio, el aumento de la actividad comercial y la captación de nuevos clientes.

La entidad financiera presta servicio a 21,1 millones de clientes en España y Portugal, cerca de 480.000 más que hace un año, y cuenta con una red de más de 4.500 oficinas y activos superiores a los 683.000 millones de euros. Estos resultados se enmarcan en el desarrollo de su Plan Estratégico 2025-2027, con el que CaixaBank busca reforzar su posición comercial y su modelo de distribución omnicanal.

El consejero delegado de la entidad, Gonzalo Gortázar, ha valorado positivamente la evolución del ejercicio y ha destacado que el banco está creciendo de forma sólida y equilibrada, tanto en clientes como en actividad. Asimismo, ha subrayado la fortaleza financiera del grupo para seguir acompañando a familias y empresas.

Gortázar también ha puesto el foco en el proceso de transformación tecnológica de CaixaBank, especialmente en la incorporación de inteligencia artificial y nuevas herramientas digitales, que ya están permitiendo mejorar la experiencia de los clientes y la capacidad comercial.

Una rentabilidad cercana al 20%

La cuenta de resultados mantiene una evolución favorable durante los nueve primeros meses del año. La rentabilidad sobre el capital tangible (ROTE) se situó en el 18,8% al cierre de septiembre.

El margen de intereses alcanzó los 8.186 millones de euros, un 2,9% más que en el mismo periodo de 2025, impulsado por el crecimiento de los volúmenes de negocio.

Por su parte, los ingresos por servicios aumentaron un 7,7%, hasta los 4.182 millones de euros. Destaca especialmente el comportamiento de la gestión patrimonial, cuyos ingresos crecieron un 12,5%, hasta 1.669 millones, y los seguros de protección, que avanzaron un 14,5%, hasta los 1.000 millones.

En cambio, las comisiones bancarias descendieron un 0,9%, hasta 1.513 millones de euros, debido principalmente a la reducción de las comisiones recurrentes.

El margen bruto se incrementó un 4,4%, hasta los 12.656 millones de euros, mientras que el margen de explotación alcanzó los 7.653 millones, un 4,6% más. Los gastos de administración y amortización aumentaron un 4,3%, hasta 5.004 millones, y la ratio de eficiencia se situó en el 39,4%.

Los resultados también recogen el impacto del Impuesto sobre el margen de intereses y comisiones (IMIC), que supuso un coste de 452 millones de euros durante los nueve primeros meses del ejercicio.

Volumen de negocio en crecimiento

La actividad comercial continúa siendo uno de los principales motores de crecimiento de CaixaBank. El volumen de negocio alcanzó los 1,16 billones de euros a cierre de septiembre, lo que supone un avance interanual del 6,4%.

La cartera de crédito sano creció un 8%, hasta los 397.469 millones de euros. Por segmentos, la financiación a empresas aumentó un 11,4%, con 19.404 millones adicionales respecto a septiembre de 2025. Los préstamos para adquisición de vivienda avanzaron un 7%, mientras que el crédito al consumo creció un 9,8%.

En el negocio hipotecario, la entidad mantiene su apuesta por los préstamos a tipo fijo, que ya representan el 60% de su cartera, frente al 20% registrado en 2021.

Los recursos de clientes también mostraron una evolución positiva, con un incremento del 5,6%, hasta los 760.353 millones de euros. Dentro de esta partida, los activos bajo gestión crecieron un 10,6%, hasta 216.333 millones.

Además, las suscripciones netas en fondos de inversión, seguros de ahorro y planes de pensiones alcanzaron los 15.199 millones de euros en los últimos doce meses, un 17,9% más.

La actividad aseguradora también mantuvo un buen comportamiento, con un crecimiento del 11,6% en las primas de seguros de protección durante el último año.

Por su parte, imagin, el neobanco impulsado por CaixaBank, cerró septiembre con 4,3 millones de clientes, un 9% más que hace un año, y un volumen de negocio cercano a los 24.300 millones de euros, un 18% superior.

En Portugal, Banco BPI también contribuyó al crecimiento del grupo. Su volumen de negocio aumentó un 7% en los últimos doce meses y su aportación al resultado consolidado de CaixaBank ascendió a 339 millones de euros.

Morosidad or debajo del 2%

La entidad continúa reforzando su posición financiera, con una mejora de la calidad de sus activos y amplios niveles de liquidez.

Los saldos dudosos descendieron hasta los 7.733 millones de euros a cierre de septiembre, lo que permitió reducir la tasa de morosidad al 1,76%. Al mismo tiempo, la ratio de cobertura aumentó hasta el 82%, con unos fondos para insolvencias de 6.309 millones de euros.

El coste del riesgo se mantuvo en niveles reducidos, en el 0,24%.

En materia de liquidez, CaixaBank contaba con 151.506 millones de euros en activos líquidos y una ratio de cobertura de liquidez (LCR) del 178%, muy por encima del mínimo regulatorio del 100%.

La ratio de capital CET1 se situó en el 12,5% al cierre de septiembre, incluyendo el impacto del programa de recompra de acciones de 500 millones de euros anunciado en abril.

Buenas noticias para el accionista

Los buenos resultados también tendrán reflejo en la remuneración a los accionistas. El Consejo de Administración ha aprobado el reparto de un dividendo a cuenta de 1.281 millones de euros, equivalente a 18,44 céntimos brutos por acción.

El pago se realizará el próximo 6 de noviembre y corresponde al 40% del beneficio neto consolidado obtenido durante el primer semestre de 2026.

La política de dividendos de CaixaBank contempla destinar entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado del ejercicio a la remuneración de sus accionistas, mediante dos pagos: uno a cuenta y otro complementario, previsto para abril de 2027, sujeto a la aprobación de la Junta General de Accionistas.

La entidad cuenta con más de 500.000 accionistas, en su mayoría minoristas. Aproximadamente la mitad del dividendo distribuido corresponde a la Fundación ”la Caixa” y al FROB.