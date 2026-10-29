BBVA obtuvo un beneficio atribuido de 9.066 millones de euros entre enero y septiembre, un 13,6% más que en el mismo periodo del año anterior, aunque el comportamiento de sus principales geografías muestra diferencias relevantes.

México continúa siendo uno de los principales motores del grupo, mientras que España mantiene prácticamente estable su beneficio acumulado, pero acusa un deterioro en el tercer trimestre. En paralelo, Turquía evoluciona peor de lo previsto y la entidad insiste en que su prioridad es crecer orgánicamente, sin retomar grandes operaciones corporativas.

El beneficio atribuido de BBVA en España cayó un 5,5% interanual en el tercer trimestre, hasta los 934 millones de euros. Durante la rueda de prensa de presentación de resultados, el consejero delegado, Onur Genç, atribuyó este descenso fundamentalmente al resultado de operaciones financieras (ROF), afectado por la subida de los tipos de interés.

Genç explicó que el banco mantiene posiciones en deuda soberana española y de otros países europeos y que, cuando suben los tipos, estos movimientos pueden tener un impacto negativo en el valor de mercado de la cartera y, por tanto, en el ROF.

«Si analizas la cuenta de resultados, verás que el ROF es el motivo por el que hay esa bajada interanual», señaló el ejecutivo, que defendió que las perspectivas para el negocio español siguen siendo positivas.

El directivo destacó que los préstamos crecen un 7,3% y que el diferencial de clientes se está recuperando gradualmente. Además, recordó que la repreciación de la cartera de crédito se produce con cierto retraso, por lo que el margen de intereses todavía puede mejorar en los próximos meses, incluso si el Banco Central Europeo no vuelve a subir los tipos.

Hipotecas BBVA

BBVA ha reconocido que seguirá perdiendo cuota en el mercado hipotecario si las condiciones comerciales no permiten conceder financiación con una rentabilidad adecuada al riesgo asumido.

La entidad mantiene una política de precios prudente y evita competir mediante ofertas que considera demasiado agresivas. «Nuestra obligación es estar cerca de nuestros clientes y darles un precio adecuado a su nivel de riesgo y de vinculación», explicó un directivo del banco.

La cuota de BBVA en la nueva producción hipotecaria ronda el 10%, lo que contribuye a que pierda peso en el conjunto de la cartera. En concreto, ha cedido 31 puntos básicos de cuota hipotecaria, mientras ha ganado seis puntos básicos en crédito al consumo y 51 puntos básicos en financiación empresarial.

La estrategia pasa por priorizar los segmentos que considera más rentables, especialmente las empresas, las pymes y el consumo, en lugar de perseguir cuota en todas las líneas de negocio.

México, el motor del banco

México continúa siendo uno de los principales motores de BBVA. La evolución del crédito y de los ingresos recurrentes respalda el crecimiento del grupo, cuya cartera crediticia aumentó un 20,4% interanual en euros constantes. En España, el avance fue del 7,3%, mientras que en México alcanzó el 12%.

La evolución de Turquía es menos favorable de lo previsto. Genç reconoció que las variables macroeconómicas del país han empeorado respecto a las estimaciones iniciales, especialmente por la persistencia de la inflación y el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los precios de la energía.

BBVA esperaba inicialmente que la inflación turca se situase en el entorno del 20% y pico al cierre del ejercicio, pero ahora maneja una estimación próxima al 30%. El encarecimiento del petróleo y del gas, de los que Turquía es importador neto, está dificultando la moderación de los precios y elevando el coste del riesgo.

La entidad mantiene su objetivo de aproximadamente 1.000 millones de euros de beneficio atribuido en Turquía, aunque con un sesgo negativo. El banco confía en que la evolución del margen de intereses y de las comisiones compense el aumento de las provisiones.

Mientras que la apuesta de BBVA por el crecimiento orgánico también está dando resultados en Italia. La entidad ha superado el millón de clientes en su quinto año de actividad en el país, tres años antes de lo que se había marcado inicialmente como objetivo.

Opa e IA como temas clave

El avance cobra especial relevancia en un momento en el que el banco ha vuelto a descartar una nueva operación sobre Banco Sabadell. Preguntado por la posibilidad de retomar la OPA después de las elecciones en España, el consejero delegado fue tajante: «El capítulo de la OPA está cerrado. Nuestro foco es el crecimiento orgánico».

Genç mantuvo el mismo mensaje al ser preguntado por los cambios en el comité de dirección y en el área de fusiones y adquisiciones. Aunque reconoció que BBVA analiza las oportunidades que puedan surgir, insistió en que su prioridad es crecer con los negocios que ya tiene.

En la ronda de preguntas, la IA también ha tenido cabida. BBVA ha defendido la prudencia de su exposición a los centros de datos vinculados a la inteligencia artificial en Estados Unidos. Genç cifró esta cartera en el 0,7% de la exposición total al impago del grupo y explicó que el 95% de esos riesgos está cubierto por acuerdos de compra futura de capacidad o servicios suscritos con grandes compañías tecnológicas con grado de inversión.

La entidad considera que estas garantías permiten mantener un perfil de riesgo conservador, aunque reconoce que debe vigilar la evolución de la cartera y los riesgos asociados a la fase de construcción de los proyectos.

En cuanto a la inteligencia artificial, el banco espera que su impacto sobre la productividad sea mayor y más rápido de lo previsto, pero todavía no ha fijado un objetivo global de ahorro. Genç destacó que los 127.000 empleados del grupo pueden mejorar su eficiencia y la atención al cliente mediante estas herramientas.