Segumos con las presentaciones de resultados en banca, hoy es el turno de uno de los grandes; BBVA que acelera sus resultados en 2026 y se acerca a una cifra que refleja la dimensión de su negocio: más de 9.000 millones de euros de beneficio en apenas nueve meses. La entidad ganó un 13,6% más que en el mismo periodo del año anterior, gracias al crecimiento de sus ingresos y al avance de su actividad bancaria.

Los resultados publicados este jueves muestran que el impulso no se limita al beneficio. Los ingresos totales, medidos a través del margen bruto, alcanzaron los 32.072 millones de euros entre enero y septiembre, lo que supone un incremento del 18,2% interanual. En otras palabras, el banco está consiguiendo ampliar de forma significativa el volumen de ingresos que genera con su negocio.

La principal palanca está en el margen de intereses, que mide la diferencia entre los ingresos que obtiene por los préstamos y otras operaciones financieras y los costes que paga por los depósitos y la financiación. Este indicador ascendió a 23.243 millones de euros, un 20,8% más que un año antes.

La evolución confirma que el negocio bancario sigue siendo el gran motor de las cuentas de BBVA. El aumento de los ingresos por intereses permite sostener el crecimiento del resultado, en un contexto en el que la evolución del crédito, los depósitos y los tipos de interés continúa siendo determinante para la rentabilidad del sector.

Fuerte impulso de la banca

La cifra de 9.066 millones concentra buena parte de la atención, pero el dato relevante está también en la velocidad a la que crecen los ingresos. El avance del margen bruto, superior al del beneficio neto, refleja la importancia de observar la evolución de los costes, las provisiones y el resto de partidas de la cuenta de resultados para determinar cuánto de ese crecimiento termina convirtiéndose en ganancias.

El comportamiento de BBVA también vuelve a poner el foco en su capacidad para generar resultados en sus principales mercados internacionales, especialmente en México, uno de los pilares de su negocio.

El reto para los próximos trimestres será comprobar si la entidad mantiene este ritmo de crecimiento y si puede seguir aumentando sus beneficios sin que el incremento de los costes y del riesgo de crédito reduzca su rentabilidad.