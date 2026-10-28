Santander mantiene sus planes en Brasil y defiende el potencial de la inteligencia artificial (IA), que ya ha generado 194 millones de euros de valor de negocio en 2026. Sin embargo, la expansión de esta tecnología también abre interrogantes sobre su impacto en la organización y el empleo. En cuanto a las operaciones corporativas, Santander centra su estrategia en la integración de Webster y TSB, mientras mantiene a Chile en el radar, aunque su consejero delegado de Santander, Héctor Grisi, no ofreció más detalles sobre posibles movimientos en ese mercado.

El banco presentó un beneficio ordinario récord de 11.176 millones de euros hasta septiembre, un 16% más que en el mismo periodo del año anterior. Los ingresos aumentaron un 8%, hasta los 46.807 millones, mientras que la ratio de eficiencia mejoró hasta el 42,6%. En este contexto, la dirección defendió que el grupo mantiene el foco en cumplir sus objetivos financieros, pese a la reacción del mercado a sus resultados.

En Bolsa, las acciones de Santander caen un 4% en la sesión de hoy. Preguntado por la evolución del valor, Grisi reconoció que «los mercados están viendo más cosas negativas que positivas», aunque evitó atribuir el descenso a un factor concreto. En este sentido, defendió que el banco mantiene el foco en aquello que puede controlar y en cumplir los compromisos adquiridos

Santander mantiene su previsiones

Durante la rueda de prensa, el portavoz de Santander defendió que el banco mantiene el rumbo y confía en cumplir sus objetivos financieros. La entidad prevé cerrar el año con un beneficio de alrededor de 15.000 millones de euros, una ratio de capital CET1 superior al 12,80% y un coste del riesgo estable.

La inteligencia artificial fue otro de los asuntos destacados de la rueda de prensa. Grisi aseguró que el grupo está viendo «apenas la punta del iceberg» de las posibilidades de esta tecnología, después de que haya generado 194 millones de euros de valor de negocio durante 2026.

La cifra no equivale exclusivamente a ahorro de costes. Según la información oficial del banco, el valor calculado incluye tanto mayores ingresos como menores costes y dotaciones, gracias a mejoras en el servicio al cliente, la productividad y el crecimiento comercial.

Santander explicó que ya utiliza IA para mejorar sus plataformas de interacción con los clientes y ofrecer un servicio más personalizado. El objetivo es avanzar desde las ofertas genéricas hacia propuestas adaptadas a las necesidades de cada usuario, al tiempo que amplía los usos de esta tecnología en los procesos de simplificación y automatización del negocio.

La entidad destacó asimismo que sus empleados están adoptando estas herramientas y utilizándolas en su actividad diaria. Pero, más allá de los beneficios económicos ya contabilizados, queda abierta la cuestión de cómo cambiará la organización a medida que se extienda su uso.

En este sentido, Santander enmarcó los posibles cambios en las necesidades organizativas y en la evolución de la demanda, sin anunciar cifras ni un calendario concreto de nuevos despidos vinculados a la IA. En paralelo, la entidad indicó que el marco voluntario de prejubilaciones acordado con los sindicatos está desarrollándose con normalidad.

Brasil agita los mercados

Lo sucedido en Brasil también ha sido un tema relevante en la rueda de preguntas. Si bien el primer ejecutivo del banco ha querido poner en perspectiva el peso real del mercado brasileño dentro del conjunto del grupo para restar preocupación a las turbulencias macroeconómicas locales. Según ha detallado, Brasil representa actualmente un 9% de la cartera total de la entidad, mientras que cerca del 80% del negocio global se concentra en mercados desarrollados.

Aun así, Santander confirmó que mantiene sin modificaciones su intención de adquirir aproximadamente el 10% de Santander Brasil que todavía no controla. La operación, anunciada el 30 de julio, contempla una contraprestación máxima de unos 1.908 millones de euros mediante un canje de acciones de la matriz, no un desembolso íntegro en efectivo.

La oferta incluía inicialmente una prima del 15% sobre el precio de referencia y está sujeta a las autorizaciones regulatorias correspondientes, a la aprobación de la ampliación de capital por los accionistas de Santander y a las condiciones habituales de este tipo de operaciones.

El banco había señalado que la transacción podría contribuir, a partir de 2028, a aumentar aproximadamente un 0,5% el beneficio por acción y un 0,6% el valor contable tangible por acción, con un efecto neutro sobre la ratio de capital. En la rueda de prensa, Grisi fue tajante sobre la continuidad del plan: «Seguimos adelante y sin ningún cambio».

España y su competencia

Sobre el mercado español, Santander destacó la importancia de captar clientes que utilicen la entidad como su banco principal, con la nómina domiciliada y los recibos vinculados a sus cuentas. La estrategia pasa por reforzar los depósitos transaccionales y ofrecer productos de ahorro e inversión adaptados a cada perfil, en lugar de aplicar una oferta idéntica a todos los clientes.

Durante la comparecencia, el banco situó en el 2,6% su previsión de crecimiento de la economía española para el conjunto de 2026. La entidad defendió que su actividad comercial debe apoyarse en las necesidades de financiación y ahorro de los clientes y en una oferta más personalizada.

En cuanto a la competencia, Santander destaca la proliferación de neobancos en distintos países de Latinoamérica, aunque subraya que estos no ofrecen una gama de productos y servicios tan amplia como la de la banca tradicional.