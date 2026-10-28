Ana Botín, lo ha vuelto a hacer, supera las previsiones del mercado, aunque con matices. Banco Santander obtuvo un beneficio neto ordinario récord de 11.176 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, lo que supone un incremento del 16,1% respecto al mismo periodo del año anterior, impulsado por el crecimiento de los ingresos y las mejoras de eficiencia, según ha informado este miércoles la entidad.

Volviendo a las expectativas; en el tercer trimestre, el beneficio ordinario alcanzó los 3.848 millones de euros, por encima de los 3.793 millones que esperaba el consenso de 14 analistas recopilado por Santander. Sin embargo, es en el margen bruto trimestral dónde el mercado esperaba más. La entidad que preside Ana Botín se situó con un margen bruto de 15.960 millones de euros, un 12% más que un año antes, aunque los analistas esperaban que alcanzase los 16.090 millones.

Los ingresos del grupo aumentaron un 8%, hasta los 46.807 millones de euros, apoyados en el avance del margen de intereses, que creció un 10%, hasta los 34.614 millones, y de los ingresos por comisiones, que se elevaron un 9%, hasta los 10.349 millones. El margen neto avanzó un 14%, hasta los 26.882 millones de euros, mientras que la ratio de eficiencia mejoró hasta el 42,6%.

Beneficios de sus últimas apuestas

El beneficio atribuido alcanzó los 12.405 millones de euros, un 20% más, incluyendo una plusvalía neta de 1.895 millones derivada de la venta del negocio en Polonia, parcialmente compensada por 666 millones de euros en costes asociados, entre otros conceptos, a la integración de TSB y Webster.

La entidad también elevó un 25% el beneficio por acción contable y aumentó su base de clientes en 17 millones durante los últimos doce meses, hasta alcanzar los 189 millones. El crecimiento de los volúmenes de negocio se reflejó en un avance del 16% tanto del crédito como de los recursos de clientes en euros constantes, aunque, sin tener en cuenta las adquisiciones de TSB y Webster, el incremento fue del 6% y del 8%, respectivamente.

En el tercer trimestre, Santander obtuvo un beneficio ordinario de 3.848 millones de euros, un 19% más que un año antes. Sin embargo, el beneficio atribuido trimestral descendió un 2%, hasta los 3.432 millones, afectado por las partidas no recurrentes y otros ajustes.

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha destacado la solidez de los resultados y la evolución comercial del grupo. «Tengo más confianza que nunca en que cumpliremos nuestros objetivos, tanto en 2026 como en nuestro plan a tres años», ha afirmado.

Santander refuerza al accionista

La entidad mantiene sus objetivos para 2026, que contemplan un crecimiento de los ingresos de un dígito medio, una reducción de los costes en euros constantes y un beneficio superior a los 14.101 millones de euros registrados en 2025. Asimismo, aspira a situar su ratio de capital CET1 entre el 12,8% y el 13% al cierre del ejercicio, frente al 12,7% registrado en septiembre.

En materia de remuneración al accionista, Santander abonará el próximo 2 de noviembre un dividendo a cuenta de 12,70 céntimos de euro por acción, un 10% superior al equivalente del año anterior. La remuneración total con cargo a los resultados del primer semestre asciende a unos 3.660 millones de euros.