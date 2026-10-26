La sorpresiva victoria de Lula de Silva en las elecciones presidenciales de Brasil ha sentado mal a la bolsa española en su arranque. El Ibex 35 pierde el 0,7% y retrocede hasta los 18.800 puntos debido a las caídas de las empresas más expuestas al país sudamericano. Telefónica, Santander y Mapfre lideran el rojo con caídas del 7%, el 5% y el 2,5%, respectivamente.

Según estimaciones de los analistas de Bankinter, el 35% del resultado bruto (ebitda) de Telefónica procede de Brasil. En el caso de Santander, es el 15% de su ebitda, mientras que Mapfre alcanza el 25%.

El resultado ha pillado por sorpresa al mercado financiero español en Europa (está por ver el resultado de la Bolsa de Río en unas horas). Aunque las encuestas daban casi un empate técnico, en todo momento el partido de Bolsonaro permanecía en cabeza, y de hecho ha consolidado su posición en el Legislativo frente al Partido de los Trabajadores de Lula.

En el lado contrario, las empresas que encabezan el verde son Grifols (2,2%), IAG (2%) e Indra (1,8%). Por sectores, tanto las farmacéuticas como las constructoras son las que mejor paradas salen del retroceso de este lunes con claros avances por encima del 1%. En el arranque de la jornada, solo el Ibex 35 ha marcado rojo en Europa.

Más allá de los resultados electorales de Brasil, los inversores tienen la atención puesta en Francia. La agencia de calificación Moody’s, de cuya valoración depende en gran medida el comportamiento de los inversores, mantuvo el viernes la certificación crediticia a pesar de los disturbios y las dudas con el presupuesto galo.

El bono francés a 10 años de vencimiento ha reducido sus intereses por debajo del 5% y la prima de riesgo con la deuda alemana disminuyó por debajo de los 170 puntos básicos.