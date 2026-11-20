Hugo Souza se ha convertido en protagonista de una sorprendente noticia que ha generado un enorme revuelo en Brasil. El portero del Corinthians, a sus 27 años, va a ser padre de dos niñas con apenas dos meses de diferencia y con dos mujeres diferentes. Una de ellas es Rauany Barcellos, su ex pareja y antigua prometida, mientras que la otra es Rai Araújo, una influencer con la que tuvo un affaire. La coincidencia de ambos embarazos ha provocado un gran interés mediático por la vida personal del futbolista.

La noticia salió a la luz después de que Rai Araújo confirmase que está esperando una hija del guardameta brasileño. La influencer se encuentra en el sexto mes de embarazo, mientras que Rauany Barcellos afronta ya el octavo mes de gestación. De esta manera, las dos niñas podrían nacer con aproximadamente ocho semanas de diferencia, convirtiendo al futbolista en padre por partida doble prácticamente al mismo tiempo.

La situación ha llamado especialmente la atención por la historia sentimental que hay detrás de ambos embarazos. Hugo Souza y Rauany Barcellos mantuvieron una relación que llegó incluso al compromiso matrimonial. La pareja se prometió en agosto de 2025, pero su ruptura se hizo pública en abril de 2026. Tres meses después, en julio, Rauany anunció que estaba embarazada de una niña, a la que llamará Pétala.

El lío amoroso de Hugo Souza

Pese a que ya no estaban juntos, el portero mostró públicamente su ilusión por la llegada de su primera hija e incluso llegó a participar en algunos momentos relacionados con el embarazo de su ex pareja, dejando claro que estos encuentros no significaban una reconciliación sentimental. Y por otro lado Rai Araújo también espera una niña del futbolista. Según las informaciones publicadas por medios brasileños, ambos se conocen desde 2022 y volvieron a acercarse después de que Hugo pusiera fin a su relación con Rauany. La influencer confirmó la paternidad y explicó que el jugador está cumpliendo con sus responsabilidades como padre, aunque prefirió no ofrecer más detalles sobre su situación personal.

La joven también compartió un mensaje en redes sociales en el que reconoció que el embarazo no había sido planeado y que los primeros momentos fueron especialmente complicados. «Fue un embarazo silencioso. Empezó con lágrimas, dolor y mucho miedo. Muchísima falta de aceptación. Pero continué, y fue lo mejor que hice», escribió al explicar cómo había vivido el proceso. Según la CNN Brasil, Rai aseguró que no tenía conocimiento del embarazo de Rauany cuando se quedó embarazada.

La noticia también ha recordado un episodio especialmente doloroso para Hugo y Rauany. En agosto de 2025, cuando todavía estaban juntos, ambos sufrieron la pérdida de los gemelos que esperaban. Ahora, el futbolista afronta una nueva etapa familiar con la llegada de dos niñas de madres diferentes. La polémica ha trascendido el ámbito deportivo y ha colocado al guardameta del Corinthians en el centro de la actualidad brasileña, donde su vida privada está despertando incluso más interés que sus actuaciones bajo los palos.