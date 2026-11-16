Escándalo amoroso en Brasil: Virginia, ex novia de Vinicius, y Neymar se habrían liado en un evento

Un nuevo escándalo amoroso revoluciona el mundo del fútbol y la prensa del corazón en Brasil. Neymar y Virginia Fonseca, la influencer que mantuvo una relación sentimental con Vinicius Jr., se han convertido en protagonistas de unos rumores que apuntan a un supuesto acercamiento íntimo entre ambos durante una fiesta privada. Una información que ha generado un enorme revuelo en el país carioca, especialmente por la situación sentimental del futbolista del Santos, que está casado con Bruna Biancardi.

La polémica comenzó después de que la periodista Fábia Oliveira, del portal brasileño Metrópoles, publicase una información sobre lo sucedido durante una celebración privada organizada el pasado 6 de noviembre, en los días previos al Gran Premio de São Paulo de Fórmula 1. Según las fuentes consultadas por la periodista, Neymar y Virginia habrían protagonizado varios momentos de complicidad e incluso se habrían besado durante el evento. La fiesta era bastante particular, se trataba de una celebración privada, con acceso restringido y en la que estaba prohibido utilizar teléfonos móviles. El encuentro habría tenido lugar en un ambiente relacionado con el póker y los dos protagonistas no habrían ocultado su cercanía ante el resto de invitados.

Uno de los momentos que más comentarios ha generado habría sido cuando Virginia comenzó a bailar encima de Neymar, que se encontraba sentado en un sofá. El futbolista también habría participado en el juego de complicidad al coger un micrófono y dirigirse a la influencer utilizando el apodo con el que la conocen sus amigos: ‘Vivibora’. Además, las informaciones apuntan a que ambos habrían consumido bastante alcohol durante la celebración.

Neymar lo niega

Sin embargo, tanto Neymar como Virginia han salido rápidamente al paso de las informaciones para negar cualquier tipo de relación. La representante de la influencer emitió un comunicado en el que calificó los rumores de «absolutamente falsos» y lamentó que se presentasen especulaciones sobre su vida privada como si fueran hechos demostrados. Virginia negó categóricamente las insinuaciones y criticó la difusión de informaciones falsas.

Neymar tampoco quiso quedarse al margen de la polémica y utilizó sus historias de Instagram para expresar su enfado. «No suelo hacer este tipo de cosas en mis stories, pero esta vez han cruzado todos los límites», comenzó escribiendo el delantero brasileño. «Están circulando rumores sobre mi relación con otra persona y lo niego», añadió, antes de lamentar que haya personas más preocupadas por la repercusión de los nombres famosos que por la realidad. El jugador del Santos terminó su mensaje pidiendo que le dejen tranquilo y centrarse en sus partidas de póker: «Un gran abrazo y dejadme jugar al póker en paz».

Su reacción no ha hecho más que alimentar el interés por una historia que ha ocupado buena parte de la actualidad de la prensa brasileña. La polémica también tiene un importante trasfondo sentimental. Neymar está casado con Bruna Biancardi, con quien espera a su tercera hija, Mariah. Por otro lado, Virginia Fonseca protagonizó recientemente una sonada ruptura con Vinicius Junior, aunque posteriormente también se la ha relacionado con una reconciliación con el cantante Zé Felipe, padre de sus tres hijos.