La desinformación progresista y sus efectos

El Ministerio de Asuntos Exteriores nos dice que la desinformación constituye una de las mayores preocupaciones de los países democráticos. Detrás de las noticias falsas o fake news se articulan, en numerosas ocasiones, estrategias para manipular a la opinión pública y erosionar la estabilidad de los Estados y de sus instituciones.

Curiosamente, vemos que la izquierda y el propio Gobierno del Sr. Sánchez son grandes maestros en la desinformación, ya que con demasiada frecuencia nos dan una narrativa equívoca y todos podemos ser o somos víctimas del engaño.

En la prensa local de Palma encontramos la noticia de que una maestra saharaui residente en Mallorca planta cara a Vox: «Soy inmigrante y no me pienso ir» y rebate a la ultraderecha que supuestamente defiende abiertamente la deportación de ocho millones de inmigrantes y a sus hijos.

Llegó a España hace 20 años, seis de los cuales los lleva residiendo en Mallorca y trabaja como maestra de educación infantil en un centro público. Y luego añade: «No soy una amenaza, soy una mujer saharaui, descendiente de ciudadanos españoles a los que nunca se les reconocieron plenamente sus derechos. A Vox le molesta que existamos». No necesitamos más muros ni más discursos de odio.

Me temo que la maestra no ha leído lo que dice Vox y se ha dejado llevar por los comentarios progres. Al contrario de lo que señala, Vox sí quiere una inmigración controlada y aplaude a los que vienen, se integran y trabajan como usted ha hecho. Enhorabuena por ello.

Lo que dice Vox ante la manipulación frecuente de sus declaraciones es que no pretende expulsar a ocho millones de inmigrantes, como han insinuado algunos medios afines del Gobierno, sino únicamente a aquellos que han venido a delinquir, a imponer una religión ajena, a maltratar o menospreciar a las mujeres, a vivir del esfuerzo de los demás o a los menores no acompañados que deben ser devueltos con sus familias.

Podemos añadir que el Ministerio del Interior oculta la información sobre quienes son responsables de actos delictivos, violaciones, agresiones de extrema agresividad. Si profundizamos e investigamos, conocemos la realidad. Jóvenes argelinos y otros norteafricanos que han llegado de forma ilegal acaparan el mayor porcentaje de estos actos delictivos. El CIS nos dice que la inmigración es la segunda preocupación de los españoles.

Le recuerdo a esta maestra que el Gobierno del Sr. Sánchez y su partido han jugado con el colectivo saharaui, les han apoyado durante años, pero Sánchez no dudó en darles la espalda y someterse al dictado de los que no reconocen al pueblo saharaui y sus legítimos derechos. Las Naciones Unidas reconocen al pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación en el Sáhara Occidental. Esto no es fake news, es muy real y debe saberlo.

Los únicos que han puesto un muro y tienen el discurso del odio son los progres, separatistas y filoterroristas, esos que son capaces de incendiar la calle cuando cae una mota de polvo y ocultan su infinita corrupción económica, social y política.

El mayor mentiroso del reino, el que no tiene límites para estar un día más en el Gobierno, el cobarde que huye de sus responsabilidades de la DANA en Paiporta, el que está asaltando las instituciones democráticas con todos los medios del Estado, el que obedece a un delincuente fugado en Bruselas que dicta como se reparten los menas, los dineros, las fronteras, la justicia, las amnistías hechas a medida para sus amigos delincuentes es un campeón de la desinformación.

Este personaje se reivindicó el pasado 9 de julio tras la comparecencia en las Cortes como líder de un «partido ejemplar» y defendió su integridad personal: «Soy un político limpio que aspira a recuperar la confianza de la cámara». Le recuerdo que él es todo lo contrario a ejemplar y su partido, ya saben lo que se decía hace décadas, cien años de honradez, ni un día más.

Quiere el número uno dar lecciones contra la corrupción, el que en 2016 dirigió la banda del Peugeot y desde entonces todo lo que han tocado lo han prostituido, sabe que está a punto de caer, han caído el 2, el 3 y sigan ustedes contando, su familia investigada, sus ministros investigados o bajo sospecha, su partido en estado catatónico. Son la imagen de Alí Babá y sus ladrones, esa famélica legión de subvención, de mordidas, de cohecho, de prevaricación y de meretrices

Que este personaje siga gobernando sólo se explica cuando una gran parte de la sociedad consume la desinformación y no es capaz de darse cuenta de la realidad. Sin lugar a dudas, las descalificaciones continuas a Vox se deben a que desde hace tiempo denuncia esta corrupción infinita.