Prohens denuncia que Rosario Sánchez promueve el turismo de eclipse a riesgo de colapsar Mallorca el 12 de agosto

La isla de Mallorca está señalada como uno de los destinos con más demanda para poder apreciar el eclipse solar total que tendrá lugar el próximo 12 de agosto. Se da la circunstancia de que la mayor afluencia de turistas se prevé en el mejor mirador de la isla: la ultraprotegida Serra de Tramuntana. Una comisión lleva un año trabajando para estudiar restricciones de tráfico y para salvaguardar la movilidad de los residentes.

Sin embargo, la presidenta del Govern, Marga Prohens, ha denunciado este martes que, mientras se trabaja a destajo para evitar el colapso, la secretaria de Estado de Turismo, la socialista mallorquina Rosario Sánchez, está promoviendo el turismo de eclipse».

Prohens ha asegurado que se pondrán restricciones el día del eclipse solar, el próximo 12 de agosto, para garantizar la seguridad, sobre todo en la Serra de Tramuntana. En el último pleno de este periodo de sesiones, Prohens ha dejado en manos de los técnicos de la comisión del eclipse decidir de qué manera se reducirán o restringirán los accesos a la Serra.

Igualmente, ha señalado que no comparte el planteamiento de Més per Mallorca, que ha mostrado su preocupación por la gran afluencia que se prevé ese día y ha pedido cerrar la Serra un día antes a no residentes o personas que no tengan alojamiento en la zona.

«Estoy de acuerdo con el análisis y la preocupación sobre el eclipse», ha afirmado Prohens, agregando que en agosto es cuando las Islas registran la máxima presión humana. En consecuencia, ha defendido que se constituyó hace prácticamente un año la comisión del eclipse, que se ha avanzado a decisiones que han tomado el Gobierno de España y otras comunidades.

Así, ha defendido que el Govern ha hecho recomendaciones políticas y que serán los técnicos los que decidirán cómo se materializarán.

«Todas las medidas están encima de la mesa y una muy clara: la protección de los residentes, la seguridad en la movilidad y la protección de los espacios naturales en días que también hay peligro de fuego», ha explicado.

Por su parte, el diputado de Més, Lluís Apesteguia, ha advertido que el fenómeno astrológico se verá desde espacios de gran valor natural que, ha criticado, el Govern «todavía no ha dicho cómo protegerá».

«Más allá de recomendaciones sobre salud visual e intentar que la gente se esparza por el mayor número de lugares posibles, la comisión no ha tomado ninguna medida a la altura del reto», ha lamentado.