Baleares ya tiene día, hora y minuto en cada isla para ver el eclipse solar del 12 de agosto. Así lo ha adelantado la vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, en rueda de prensa, junto con Ramon Oliver, catedrático de Astronomía y Astrofísica de la Universidad de Baleares (UIB) y miembro de la comisión para la gestión de las actuaciones relacionadas con el eclipse solar de 2026, y Sebastià Barceló, investigador colaborador de la UIB y también miembro de la citada comisión.

Estarellas ha avanzado los detalles del ejercicio de visibilidad que se realizará los días 29 y 30 de abril, una prueba práctica y abierta a toda la ciudadanía que permite comprobar si desde un punto concreto se podrá ver el fenómeno en condiciones óptimas.

Es la mejor herramienta para garantizar la seguridad en un evento de estas características, especialmente en un contexto de máxima afluencia y con condicionantes como el riesgo de incendio o la presión sobre la movilidad.

Las personas tendrán que situarse en el lugar desde donde prevén observarlo y verificar si ven el sol en la puesta, en el horario asignado según cada isla y zona: a las 20:25 horas en Menorca; a las 20:26 en el norte y centro de Mallorca; a las 20:27 en el sur de Mallorca, y a las 20:28 en Ibiza y Formentera.

Si el sol es visible, también lo será el día del eclipse. En caso contrario, se recomienda buscar otro punto cercano, evitando desplazamientos largos e innecesarios.

El Govern trabaja de forma coordinada con el sector turístico, con la participación de la Federación Hotelera dentro de la Comisión, para facilitar que los visitantes puedan observar el eclipse desde los propios establecimientos o desde puntos cercanos, reduciendo así la necesidad de desplazamientos. Esta planificación conjunta responde a la previsión de una elevada presencia de visitantes durante esas fechas y refuerza la idea de que la seguridad depende de una actuación colectiva y ordenada.

Paralelamente, equipos de astrofísicos y personal autorizado de los municipios (entre ellos agentes de la policía local o personal propio de los ayuntamientos) así como voluntariado acreditado, con la colaboración de entidades como AstroMallorca, se desplegarán por todo el territorio para recoger datos reales de visibilidad.

Esta información se integrará en un sistema que permitirá elaborar el mapa definitivo de zonas óptimas y seguras de observación, que se presentará en las próximas semanas y que será clave para la organización del dispositivo del 12 de agosto.