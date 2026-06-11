Colaboradores de televisión

Marta Peñate hace un firme alegato contra publicitar apuestas: «Me ofrecieron 30.000 € pero prefiero limpiar suelos con la lengua»

Además, Marta Peñate se ha referido a un famoso juego al que muchos 'influencers' están dando publicidad en redes

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Marta Peñate. (Mediaset)
Paula M. Gonzálvez

Marta Peñate es una de las colaboradoras jóvenes más asentadas en los realities de Telecinco y de las que más interés despierta en el público y, como tal, es también un reclamo para las marcas. Sin embargo, la ex concursante de Supervivientes no está dispuesta a venderse para publicitar cualquier producto, y ha trazado una línea roja con el juego y las apuestas.

La periodista afirma que hace criba y sólo acepta ofertas para publicitar productos o servicios que encajan con su «ética» y sus «valores», ha dicho en Última llamada, el podcast de Malbert. Además, ha hecho alusión a un famoso juego en concreto, al que muchos influencers están dando publicidad en sus perfiles de redes sociales y al que el propio Malbert ha calificado de «estafa»: Chicken Road, al que se han referido como «el pollo».

«No hay cosa que más vergüenza ajena me dé. Ya me lo propusieron, y a Tony también [Tony Spina, su pareja], y estamos hablando de cifras muy altas», ha confesado la colaboradora de televisión. Así, ha revelado cuánto le han llegado a ofrecer desde el sector del juego y las apuestas, sin querer indicar el nombre de la empresa en cuestión, por publicitar sus servicios en sus redes sociales: 30.000 euros.

La colaboradora lo rechazó. «Son 30.000 euros a base de engañar a la gente; de que gente que, a lo mejor económicamente no está bien, se gaste sus ahorros y la timen», ha declarado. Si aceptara ese tipo de ofertas, no se iría «a dormir tranquila», ha detallado en el podcast. «Prefiero limpiar suelos con la lengua a pensar que estoy timando a la gente y haciendo que jueguen a algo con lo que sé que van a perder», ha añadido: «No está dentro de mis valores ni de mi ética».

España destaca en Europa como el país con la mayor tasa de ludopatía entre jóvenes de 14 a 21 años, según la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR). Cerca del 21% de los adolescentes reconoce haber jugado online con dinero en el último año, indican los datos más recientes del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Además, el perfil del jugador es cada vez más joven.

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