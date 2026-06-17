En un catamarán o en un viñedo: los sitios más alucinantes para ver el eclipse solar del 12 de agosto

Hace más de un siglo que en España no se puede observar un eclipse solar total, un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna se interpone exactamente entre el Sol y la Tierra, bloqueando por completo la luz solar durante unos minutos. El próximo 12 de agosto, el eclipse comenzará aproximadamente entre las 19:15 y las 19:40 horas, alcanzará la fase de totalidad alrededor de las 20:30 horas y finalizará poco después de las 21:00 horas. En España, se podrá ver como total desde las siguientes capitales de provincia: Bilbao, Burgos, Castellón, La Coruña, Cuenca, Guadalajara, León, Lérida, Logroño, Lugo, Oviedo, Palencia, Palma de Mallorca, Santander, Segovia, Soria, Tarragona, Teruel, Valencia, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.

El inicio del eclipse corresponde a la fase parcial, durante la cual Luna empieza a «morder» el disco solar. En los instantes previos a la totalidad se pueden observar las conocidas «perlas de Baily»; se trata de pequeños puntos de luz brillante que aparecen en el borde de la Luna debido al relieve de su superficie. A continuación, se produce el «anillo de diamantes», el último destello del Sol antes de la totalidad y el primero tras ella. Finalmente llega la fase de totalidad, cuando el Sol queda completamente oculto. El día se transforma en un breve crepúsculo, la temperatura desciende, el cielo se oscurece y se hace visible la corona solar, ofreciendo un espectáculo tan breve como inolvidable.

Los mejores lugares para observar el eclipse solar

Descubre los mejores planes para disfrutar al máximo del fenómeno el próximo 12 de agosto. Uno de los grandes atractivos del eclipse solar de 2026 será también uno de sus principales desafíos: el Sol se encontrará muy bajo en el horizonte. Por lo tanto, será necesario disponer de una visión totalmente despejada hacia el oeste.

Bodegas David Moreno – La Rioja

«El próximo 12 de agosto de 2026, Bodegas David Moreno te invita a vivir uno de los fenómenos astronómicos más especiales del siglo desde un lugar único: La Atalaya, rodeada de viñedos y paisaje riojano. Será una experiencia íntima con plazas limitadas, donde el vino, la música y el cielo se encontrarán al atardecer. Comenzaremos con una visita «A tu ritmo» a la bodega, subiremos en coche al Atalaya y disfrutaremos del eclipse mientras tomamos una selección de vinos con su aperitivo. La experiencia incluye música y gafas homologadas para la observación segura del eclipse. Una tarde para mirar al cielo, brindar entre viñedos y guardar en la memoria un momento irrepetible».

El evento tendrá lugar el 12 de agosto de 2026, entre las 18:30 y las 21:30 horas, en las Bodegas David Moreno, en Badarán (La Rioja). El precio es de 65 € por persona e incluye una visita libre por las instalaciones, una selección de vinos, aperitivos, música en directo, gafas homologadas y la experiencia de observación del eclipse solar. Se trata de una actividad exclusiva para adultos, y la subida en coche hasta el Atalaya se realizará en el vehículo particular de cada asistente.

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Embutidos Luis Gil – La Rioja

«El próximo 12 de agosto hemos preparado una tarde-noche muy especial en nuestra finca, en el Valle de Ocón, en plena Reserva de la Biosfera de La Rioja y bajo cielos con reconocimiento Starlight. Un plan para disfrutar del eclipse entre naturaleza, gastronomía ecológica de la casa, música y ambiente de verano».

La entrada incluye gafas homologadas para ver el eclipse, un vaso personalizado tipo festival, cena con productos ecológicos Luis Gil, cortador de jamón, patés sobre panes artesanos, tablas de embutidos, arroz meloso con secreto, pinchos morunos y brioche de pulled ribs. También se incluye barra libre de cerveza y agua, además de música con IPU DJ.

La entrada para adultos tiene un precio de 50 €, mientras que la entrada joven, destinada a niños de 6 a 15 años, cuesta 25 €. Los menores de 6 años podrán acceder de forma gratuita, siempre y cuando acudan acompañados por un adulto.

Catamarán – Alicante

«Una vez a bordo, os entregaremos unas gafas homologadas para ver el eclipse con total seguridad. Mientras esperamos a que llegue el momento de la ocultación del sol, navegaremos por el litoral de Denia. Además, disfrutaréis a bordo de una bebida con o sin alcohol, según prefiráis. A medida que nos vayamos alejando de la costa, se irá oscureciendo el cielo poco a poco hasta que, finalmente, llegará el momento más esperado. Podréis ver el eclipse solar 2026 desde el mar de forma prácticamente total. ¡Será una experiencia realmente inolvidable!», detalla Civitatis. La actividad tiene una duración de una hora y media, y el precio por persona es de 45 €.

Buitrago de Lozoya – Madrid

En Buitrago de Lozoya, se puede disfrutar de esta actividad con o sin cena. Ambas opciones se desarrollan en la Aldea Santillana, una finca situada a las afueras de Buitrago del Lozoya, e incluyen un pack de bienvenida y la presencia de un experto en astronomía que realizará comentarios y explicaciones durante el acontecimiento.