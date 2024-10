La princesa Magdalena de Suecia da un importante paso al frente. Después de varias semanas de rumores sobre cuál sería el rol de la hermana de la princesa Victoria tras mudarse de nuevo a Estocolmo con su familia, poco a poco Magdalena ha ido participando en algunos compromisos oficiales, pero sin demasiada trascendencia. Sin embargo, en los últimos días ha ocurrido una circunstancia muy inusual que ha puesto a la princesa al frente de la institución.

La Familia Real prácticamente al completo se encuentra fuera del país, en concreto, de vacaciones privadas en Brasil. Un viaje en el que están participando los reyes Carlos Gustavo y Silvia, la princesa Victoria con sus hijos y su marido y los príncipes Carlos Felipe y Sofía -embarazada de su cuarto hijo-. Unas vacaciones privadas de las que ha informado a medios suecos la casa real y que son muy especiales para ellos, sobre todo, para la reina Silvia. La madre de la princesa Magdalena nació en Alemania pero pasó parte de su infancia en São Paulo debido al trabajo de su padre pero, además, su madre era una brasileña con orígenes españoles. En este viaje la reina ha tenido la oportunidad de compartir con su familia detalles de los primeros años de su vida, es más, el viaje ha sido una idea de la esposa del rey Carlos Gustavo.

Magdalena de Suecia con su madre posando. (Foto: Gtres).

Sin embargo, la princesa Magdalena -que está muy unida a su madre y ha trabajado codo con codo con ella en la Fundación Childhood-, no se ha sumado la princesa Magdalena, que se ha tenido que quedar al frente de la institución: «Como la princesa Magdalena se encuentra en su casa en Suecia, la tarea de ser primera ministra interina recae en ella y trabajara como suplente durante una semana», han explicado fuentes de la casa real, en relación al papel de jefa de Estado temporal que va a ejercer estos días la hermana de la princesa Victoria.

En principio y, salvo alguna emergencia inesperada, todo en el viaje está perfectamente planificado, de manera que no está previsto que Magdalena tenga que realizar ninguna tarea propia del jefe del Estado. No obstante, si hubiera algún problema, el rey Carlos Gustavo va a estar en constante comunicación con su hija menor. Igualmente, existe un plan de evacuación en caso de que se requiera la presencia urgente del monarca en Suecia en este período, que terminará el día 1 de noviembre. En esa fecha regresará a la capital sueca la princesa Victoria, que es quien ejerce de suplente del jefe del Estado de manera natural, como su heredera directa. El resto de la familia real volverá más adelante.

Magdalena de Suecia con su marido. (Foto: Gtres).

En un primer momento estaba previsto que la princesa Madgalena y su familia se sumaran al viaje pero finalmente no fue así. Esto ha permitido que no tenga que ser el presidente del Parlamento (Andreas Norlén) el que se haya tenido que ocupar de sustituir al rey, como inicialmente se esperaba. No han trascendido los motivos por los que la princesa ha decido ausentarse de estas vacaciones familiares que los reyes habían organizado con mucha ilusión, pero sí se sabe que ha sido una decisión repentina.

A día de hoy, tanto ella como su hermano siguen siendo parte de la institución y conservan sus títulos, aunque la agenda de la princesa no está del todo definida desde que volvió de Estados Unidos. Diferente es el caso de los hijos de ambos hermanos que, según los cambios que determinó hace algunos años el monarca, no tendrán tratamiento de alteza real ni papel oficial dentro de la institución. Algo que ha quedado limitado a los hijos de la heredera, la princesa Victoria.