Los reyes Carlos y Camila, pura emoción tras romper la tradición en Trooping the Colour 2025

Un año más, la Familia Real británica ha cumplido con la tradición y se ha reunido para celebrar el desfile Trooping The Colour, un evento que se remonta a 1748, cuando reinaba Jorge II. El objetivo es rendir tributo a la figura del monarca, así que él es uno de los grandes protagonistas. La prensa internacional adelantó que Su Majestad no iba a desfilar en caballo debido a los problemas de salud que ha tenido en los últimos tiempos. Sin embargo, hay algo que no ha cambiado en él: la pasión por la institución y la profesionalidad de todos sus movimientos.

Los reyes Carlos y Camila han atravesado una situación compleja, pero han demostrado que saben estar a la altura. El soberano tuvo que ausentarse un tiempo para luchar contra el cáncer y el peso cayó en su primogénito, el príncipe Guillermo. El problema es que este último estaba centrado en la recuperación de su mujer, Kate Middleton, quien estaba enfrentándose a la misma enfermedad. Todo esto provocó una tensión que terminó afectando a la reina Camila, aunque por suerte todo ha salido bien.

Tal y como hemos explicado en LOOK, Trooping The Colour es uno de los eventos más importantes de la temporada para la familia Windsor. Durante el desfile participan 1.350 soldados de la División de la Casa Real y la Tropa Real de Artillería Montada. El rey Carlos ha tenido que adaptarse a su situación médica, pero ha contemplado la escena con el mismo entusiasmo de siempre.

Sus Majestades y los príncipes herederos, Guillermo de Gales y Kate Middleton, han estado muy atentos al recorrido que han protagonizado los 250 soldados de la Guardia de Infantería. Según los datos previstos, el acto se extenderá alrededor de dos horas.

La princesa Ana toma las riendas

Fuentes cercanas a Bukingham Palace se adelantaron e informaron de la decisión que había tomado Carlos III. El monarca ha hecho el recorrido en carroza junto a su mujer, pero hay un familiar directo que sí se ha subido al caballo para exprimir el desfile al máximo. Hablamos de la princesa Ana. Una de sus grandes pasiones es la equitación, así que se niega a colgar las botas.

Ana de Inglaterra es almirante jefe de la Royal Navy, así que su participación en Trooping The Colour es uno de los momentos más esperados. Hay que tener en cuenta que hace un tiempo tuvo una caída mientras montaba a caballo. No obstante, se niega a modificar su hoja de ruta y ha seguido con los planes que marca la tradición.

La unión de la Familia Real británica

Carlos III tiene diferencias con su hijo, el príncipe Harry. Este último habló abiertamente en su libro de memorias de la mala experiencia que ha tenido en su familia. No obstante, la dinastía Windsor ha demostrado en múltiples ocasiones que es una de las sagas más fuertes de los últimos tiempos. Los valores que instauró Isabel II siguen presentes y el rey ha actuado en consecuencia.

Su Majestad no tiene buena relación con Meghan Markle, pero con Kate Middleron ocurre todo lo contrario. La princesa de Gales ocupa un papel importante en la Familia Real, de hecho muchos expertos estaban deseando ver su participación en el desfile.