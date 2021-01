Cruz Beckham revoluciona la red al tratar de vender una sudadera usada por 124 mil euros

No es raro que el apellido Beckham y la palabra ‘polémica’ vayan de la mano, pero lo que sí ha sorprendido es el que el protagonista de los titulares sea uno de los miembros más ‘desconocidos’ de la familia, Cruz Beckham. El hijo pequeño de David y Victoria les ha robado el protagonismo -y también a su hermano mayor, Brooklyn- al poner a la venta una de sus sudaderas, algo que sería normal si no fuera por el precio que le ha puesto: 150.000 dólares.

Se trata de una pieza del diseñador Kim Jones que pertenece a una edición limitada entre Louis Vuitton x Supreme del año 2017. Al haber muy pocas unidades, con el paso de los años su valor se ha ido revalorizando, es cierto, pero el precio que ha puesto el joven ha sido demasiado. No solo porque el precio es inalcanzable para casi toda la población, también porque la prenda tenía algún que otro desperfecto.

Así se reflejaba en el perfil de Instagram de Sneaker Bratz, donde se indicaba que la sudadera estaba usada y le faltaba el herrete de uno de los cordones de la capucha. Así se podía ver en la fotografía, en la que Cruz Beckham posaba con la prenda, unas gafas de sol de color amarillo y una gran sonrisa en los labios. En el anuncio también se indicaba la forma para adquirirla, bien de manera directa por 150,000 dólares -unos 124.000 euros- o por puja desde 45.000 dólares -alrededor de 37.000 euros-.

Y claro, con tales precios los comentarios no se hicieron esperar y al final Sneaker Bratz decidió borrar la publicación y dejar a Cruz sin la oportunidad de vender su sudadera. Fueron muchos los que atacaron al joven, al que tacharon como “niño malcriado”, reprochando que no hubiera optado por hacer una subasta benéfica o que no donase el dinero a una obra social, “como si no tuviera suficiente dinero”, se podía leer en uno de los comentarios, mientras que otro usuario de la red social señalaba que “podría haber hecho una subasta solidaria… El niño recibió la sudadera gratis… Aunque no es que necesite más dinero… Pero al menos así existiría una razón para comprarla”,

Un patrimonio millonario

David y Victoria Beckham han sabido reinventarse con el paso de los años y el haber dejado sus primeras profesiones, él la de futbolista y ella la de cantante, no ha sido ningún problema para que hayan amasado una gran fortuna valorada en 800 millones de libras -casi 900 millones de euros-, y es que no solo han sabido aprovechar su fama a nivel mundial, también han encontrado nuevos trabajos en los que triunfan. Gracias a esto, tanto la pareja como sus cuatro hijos, Brooklyn, Romeo, Cruz y Harper, pueden mantener un estilo de vida envidiable del que suelen presumir en su redes sociales de cuando en cuando.