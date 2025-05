La cena privada del príncipe Harry con Brooklyn Beckham que ha hecho saltar todas las alarmas

Como todo el mundo sabe, el príncipe Harry forma parte de una de las familias más importantes e influyentes de Reino Unido y Romeo Beckham está en la misma situación. Curiosamente ambas dinastías tienen problemas y la prensa internacional está pendiente de los mismos. En LOOK tenemos la última hora: el duque de Sussex ha tenido una cena privada con el hijo de David Beckham en su mansión de Montecito (California). Lo más interesante es que no estaban solos: les acompañaban sus respectivas mujeres.

Para entender el conflicto de los Beckham hay que tener en cuenta un aspecto importante: es un tema muy mediático y existen diferentes teorías. La más extendida es que el problema empezó por la influencer Kim Turnbull, quien actualmente mantiene una relación sentimental con Romeo Beckham. El problema es que estuvo antes con Brooklyn y este considera que se quiere aprovechar de la buena reputación de su familia. Se lo hizo saber a su hermano, quien no se tomó bien esta apreciación y terminó arremetiendo contra Nicola Peltz.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. (Foto: Gtres)

Brooklyn y Nicola están casados, forman un equipo sólido y poco a poco se han ido distanciando de la familia Beckham. Tanto es así que no estuvieron presentes en la flamante fiesta que organizó David para celebrar su 50 cumpleaños. Los medios británicos, como The Mirror o The Sun, empezaron a escarbar y descubrieron lo que hemos explicado en líneas anteriores.

Se ha generado una guerra y hay dos bandos bien claros: los que apoyan a Nicoleta Peltz y los que están al lado de los Beckham. Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos es evidente cuál es la postura que ha adoptado el príncipe Harry.

La familia Beckham. (Foto: Gtres)

Cena privada en Montecito

El príncipe Harry rompió con su familia, dejó Reino Unido y se instaló en Montecito, una de las zonas más exclusivas de California. Vive allí con su mujer y sus dos hijos. Cada vez están más alejados de la Casa Real, sobre todo ahora que han perdido la protección que buscaban. Sin embargo, el duque no se ha quedado de brazos cruzados y ha continuado con su vida, por eso ha tenido un encuentro privado con Brooklyn Beckham.

Meghan Markle y el príncipe Harry. (Foto: Gtres)

Meghan Markle y Nicola Peltz tienen algo en común: las dos han sido acusadas de romper sus respectivas familias políticas. Lo cierto es que han intentado mantener su encuentro al margen de los medios, pero The Mirror se ha adelantado y ha puesto encima de la mesa esta amistad tan significativa. No podemos olvidar que David Beckham guarda una gran relación con el rey Carlos y con el príncipe Guillermo, los contrincantes mediáticos de Meghan.

En distintas ocasiones, el ex futbolista ha demostrado sus respetos hacia el soberano británico. LOOK ha informado de varios encuentros oficiales que han tenido, pero su conexión va mucho más allá. Tanto es así que el príncipe Guillermo, heredero al trono, es muy amigo de David.

Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, es fácil hacer dos equipos: por un lado estarían el príncipe Harry, Meghan Markle, Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. Por el otro se encontrarían David y Victoria Beckham, el príncipe Guillermo y el rey Carlos III. Ahora solamente hace falta saber una cosa: ¿Quién tiene saldrá victorioso?