Este próximo viernes 28 de noviembre, Lourdes Montes y Francisco Rivera celebrarán uno de los días más importantes de este 2025: el bautizo de su hijo Nicolás. El pequeño de la casa, que nació el pasado 9 de abril, será el protagonista de esta reunión familiar, de la que ya se conocen algunos detalles.

Así será el bautizo de Nicolás

Los eventos previos a la Navidad siempre tienen un aura especial, tanto por la decoración como por los looks. Lourdes Montes y Francisco Rivera no han podido elegir una mejor fecha para que su hijo pequeño pase a formar parte de la Iglesia.

Al igual que su primogénita o el mediano de sus descendientes, Carmen (2015) y Curro (2019), la ceremonia religiosa tendrá lugar en un templo muy importante para la familia -y para los sevillanos-: la iglesia de Santa Ana -donde también bautizaron Kiko Rivera e Irene Rosales a su hija Ana en 2016-, en el icónico barrio de Triana.

Fran Rivera y Lourdes Montes en una Feria de Abril. (Foto: Gtres)

Ha sido la revista del saludo la que ha podido confirmar algunos detalles de esta reunión familiar, que llega solo días después de que Sibi Montes, hermana de la diseñadora de moda, también bautizara a su primogénito.

Tal y como ha desvelado el medio citado, será un encuentro íntimo, solo para los familiares del matrimonio y amigos más cercanos. Además, han adelantado quiénes serán los padrinos del pequeño: Paloma Rojas-Marcos, amiga de Montes, y José Luis López, El Turronero, uno de los mayores confidentes de Rivera.

Si por algo se caracterizan Lourdes y Francisco es por cuidar todos los detalles cuando organizan reuniones o fiestas. Es por ello que, tras la misa, sus invitados se desplazarán hasta la Hacienda Santa Eufemia, que cuenta con unas impresionantes vistas al Guadalquivir y que está a tan solo cinco minutos de Sevilla.

Así fue el parto de Nicolás

Lourdes Montes y Fran Rivera. (Foto. Gtres)

Si por algo se caracteriza la CEO de Miabril, es por su discreción a la hora de hablar sobre su vida privada. Sin embargo, cuando tiene que referirse a sus hijos, es imposible que no hable orgullosa de los pequeños de la casa.

La noticia de la llegada de su tercer hijo en común con Francisco Rivera fue toda una sorpresa que recibieron con mucha emoción y mucho humor, pues el torero retirado bromeó con la idea de ser Papuchi.

De la misma manera, Montes también contó en el podcast de su hermana que -como es lógico- notaba el paso del tiempo con respecto a sus primeros embarazos. Sin embargo, desveló que su tercer parto había sido más especial de lo que imaginó: «Esta última vez ha sido especialmente bonito -refiriéndose a sus dos partos anteriores-, el nuevo hospital Materno Infantil de la Quirón parece todo menos un hospital, es tranquilo, amplio, acogedor parecía que estaba dando a luz en casa. El cariño y la profesionalidad de los matronas, enfermeras y anestesista se agradecen infinitamente en esos momentos, mil gracias por cuidarnos. Además contamos con la mejor ginecóloga del mundo -sobre todo mejor persona- que me ha acompañado desde hace 10 años en este maravilloso camino de la maternidad, implicándose en cada momento como si fuera su propio embarazo, su propio bebé…».