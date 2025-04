Lourdes Montes y Francisco Rivera presentan al pequeño Nicolás

Francisco Rivera y Lourdes Montes atraviesan uno de los momentos más dulces de sus vidas. El pasado 9 de abril, la reconocida diseñadora de traje de flamenca dio a luz a su tercer hijo en común con el torero. Dos días después del alumbramiento, el feliz matrimonio ha posado de lo más cómplice ante los medios de comunicación.

De esta manera, Francisco y Lourdes han presentado en sociedad al nuevo miembro de la familia. Durante el encuentro con la prensa, la pareja ha hecho, como es habitual, gala de su eterna complicidad en el que es uno de los días más especiales para ellos.

Francisco Rivera y Lourdes Montes. (Foto: Gtres)

Para la especial ocasión, Lourdes Montes ha lucido un impecable estilismo, demostrando, una vez más, que está al tanto de las últimas tendencias en cuanto a moda se refiere. Ha apostado por un total denim compuesto por una camisa de cuello solapa y un pantalón flare. Ha incorporado una gabardina de ante en un tono teja, perfecta para el entretiempo. Y, como calzado unos botines negros de punta. Por su parte, el diestro ha apostado por una camisa azul cielo, pantalón oscuro y chaqueta de punto.

Lourdes Montes junto a su pequeño. (Foto: Gtres)

Tanto Francisco Rivera como Lourdes Montes han estado todo el rato pendientes del recién nacido. Ahora, descansarán en la tranquilidad de su hogar junto a sus hijos y vivirán al máximo esta próspera etapa.

Una feliz noticia

Fue el pasado mes de septiembre de 2024 cuando Lourdes Montes anunció a través de su perfil de Instagram, donde suma más de cien mil seguidores, que ella y su marido esperaban su tercer hijo en común. «Me hace mucha ilusión compartir con vosotros que, si todo va bien, en primavera seremos uno más», escribió, emocionada.

Palabras que fueron acompañadas de una emotiva imagen en blanco y negro en la que la pareja aparecía abrazada a Carmen y Curro. Desde entonces, la diseñadora ha compartido la evolución de su embarazo con mucha emoción. Además, ha hablado con total naturalidad sobre cómo estaba llevando esta dulce espera. «Digan lo que digan, la energía y salud de los treinta no es la misma. Estoy infinitamente más cansada, tengo ya dos hijos y no es lo mismo. Lo estoy notando mucho. Quiero que pasen los nueve meses y tener al bebé. El trámite del embarazo me lo saltaría porque quiero estar al 100% con mis hijos, seguir mi ritmo y no puedo», contó en el podcast de psicología de su hermana Isabel, a la que llama cariñosamente Sibi hace varias semanas.