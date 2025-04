Francisco Rivera y Lourdes Montes ya son padres de su tercer hijo

Francisco Rivera y Lourdes Montes están de enhorabuena. El diestro y la diseñadora han dado la bienvenida a su tercer hijo en común, segundo varón de la familia, este jueves, 9 de abril, y tanto la madre como el bebé se encuentran en perfecto estado. Ha sido el programa Y ahora Sonsoles, en Antena 3, quien ha revelado la feliz noticia en directo. Fue en septiembre de 2024 cuando Lourdes Montes anunció a través de su perfil de Instagram, donde suma más de 100 mil seguidores, que ella y su esposo esperaban su tercer hijo en común. «Me hace mucha ilusión compartir con vosotros que, si todo va bien, en primavera seremos uno más», escribió. Unas palabras que acompañaron de una fotografía en blanco y negro en la que la pareja aparecía abrazada a Carmen y Curro. Desde entonces, la diseñadora ha compartido la evolución de su embarazo y ha confesado algunas de las dificultades que ha enfrentado en el proceso. En una entrevista al podcast de psicología de su hermana Isabel, a la que llama cariñosamente Sibi hace varias semanas, la sevillana reconoció que este embarazo ha sido distinto a los dos anteriores, especialmente por la energía y dedicación que requieren sus otros dos pequeños. «Digan lo que digan, la energía y salud de los treinta no es la misma. Estoy infinitamente más cansada, tengo ya dos hijos y no es lo mismo. Lo estoy notando mucho. Quiero que pasen los nueve meses y tener al bebé. El trámite del embarazo me lo saltaría porque quiero estar al 100% con mis hijos, seguir mi ritmo y no puedo», expresó. El recién nacido se une a los dos hijos del matrimonio, Carmen y Curro, nacidos en 2015 y 2019, respectivamente. Francisco y Lourdes unieron sus vidas en una ceremonia civil en Ronda en septiembre de 2013. Diez meses después, consolidaron su amor con una boda eclesiástica celebrada ante la Esperanza de Triana en Sevilla. El 19 de agosto de 2015, dos años más tarde, dieron la bienvenida a su primera hija en común, Carmen. «Mi mujer es el timón de nuestro barco, la que nos guía. Yo soy el casco, y mis hijas son las velas que nos impulsan y motivan a seguir adelante. Ahora, sumaremos una velita más a nuestro barco», expresó entonces Francisco, para quien este bebé es su cuarto hijo, ya que también es padre de Cayetana, fruto de su anterior matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Isabel Montes (@isabelmontespsicologa) Lourdes Montes, madre de nuevo y tía casi a la vez Convertida de nuevo en madre, se espera que Lourdes Montes reciba otra gran noticia muy pronto: el nacimiento de su sobrino o sobrina. Su hermana Sibi Montes está esperando su primer hijo junto a su esposo, Mateo Ibáñez-Pacheco. La pareja, que contrajo matrimonio en septiembre de 2020, compartió la feliz noticia a través de redes sociales el pasado mes de marzo, generando gran entusiasmo en su entorno. Amigos y seguidores no tardaron en felicitar a los futuros padres por esta nueva etapa.