Lourdes Montes se sincera sobre las dificultades de su tercer embarazo

Lourdes Montes ha concedido una entrevista al podcast de psicología de su hermana Isabel, a la que llama cariñosamente Sibi. La diseñadora se ha sincerado sobre el vínculo y las claves de su matrimonio con Francisco Rivera. Además, ha compartido detalles sobre su tercer embarazo, revelando algunas de las complicaciones y desafíos a los que se enfrenta en esta nueva pero conocida, a priori, etapa de su vida. Lourdes se ha motrado de lo más transparente y honesta sobre cómo está viviendo estos meses de gestación, marcados por un cansancio diferente al de sus embarazos anteriores.

«Estoy infinitamente más cansada», ha dicho. La sevillana reconoce que el embarazo es distinto cuando ya tienes dos hijos que exigen tiempo y atención. De este modo, asegura que la experiencia de estar esperando a su tercer hijo es muy diferente a la de los anteriores, especialmente por la energía y dedicación que requieren sus otros dos pequeños. «Digan lo que digan, la energía y salud de los treinta no es la misma. Estoy infinitamente más cansada, tengo ya dos hijos y no es lo mismo. Lo estoy notando mucho. Quiero que pasen los nueve meses y tener al bebé. El trámite del embarazo me lo saltaría porque quiero estar al 100% con mis hijos, seguir mi ritmo y no puedo», han sido sus palabras.

Lourdes Montes y Francisco Rivera en un evento. (Foto: Gtres)

Fue a principios del pasado mes de septiembre cuando Francisco Rivera y Lourdes Montes anunciaron, a través de sus respectivos perfiles de Instagram, donde suman más de 400 mil seguidores, que iban a convertirse en padres de nuevo. «Nos hace mucha ilusión compartir con vosotros que, si todo va bien, en primavera seremos uno más», escribieron. Unas palabras que acompañaron de una fotografía en blanco y negro en la que aparecen abrazados a sus dos hijos Carmen, de ocho años, y Curro, de cinco.

El bebé que está en camino será el tercer hijo en común para la pareja, y el cuarto para el torero, ya que Cayetana Rivera nació de su matrimonio anterior con Eugenia Martínez de Irujo. La relación entre Lourdes y la hija de la duquesa de Montoro es excelente, y su buena conexión se remonta a hace muchos años. La propia Lourdes lo contó en una entrevista para la revista ¡Hola!. «Siempre digo que he tenido mucha suerte con Tana porque es una niña buena y cariñosa. Me lo ha puesto muy fácil. Me encanta tenerla en casa porque me acompaña mucho. Cuando está Tana, tengo una compañera», reveló.

Lourdes Montes y Francisco Rivera: las claves de su matrimonio

En su entrevista, Lourdes Montes también ha hablado abiertamente sobre las que cree que son las claves de su matrimonio con Francisco Rivera. La diseñadora ha confesado que aunque ambos son muy diferentes, también tienen «muchos» puntos en común y se adaptan a las diferencias del otro. «Somos muy diferentes, pero tenemos muchos puntos en común. Creo que ese es el secreto para que una pareja funcione. Nos compensamos bastante bien, somos generosos a la hora de repartir el tiempo y luego creo que los enfados nos duran muy poco, que es muy importante. No somos rencorosos ninguno de los dos».

