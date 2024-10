Ana Rosa Quintana, la invitada más especial y elegante de la boda Costanza Villar-Mir

Sevilla se ha vestido de gala para recibir uno de los eventos más esperados de la temporada: la boda de Constanza Villar-Mir, la segunda hija de Juan Villar-Mir (expresidente de OHLA) y Cristina Palacios. El evento ha estado repleto de rostros conocidos, pero hay una invitada que se ha convertido en la gran protagonista: Ana Rosa Quintana. La emblemática periodista es un referente dentro de su profesión y ha logrado ganarse una posición privilegiada dentro del mundo de la moda.

La presentadora ha deslumbrado a todos con un vestido naranja que ha acompañado de unos zapatos de tacón que tenían un estampado de leopardo. Había mucha expectación por la boda de Costanza, de hecho Quintana no ha sido la única estrella que se ha desplazado hasta allí. También se han dejado ver la cocinera Pepa Muñoz, el cantante José Mercé y la modelo Inés Sastre, entre muchos otros.

Costanza Villar-Mir con su padre en su boda. (Foto: Gtres)

En un primer momento el evento iba a celebrarse en Sotogrande (Cádiz), pues es allí donde contrajeron matrimonio los padres de la novia. Sin embargo, hace unos meses hubo un cambio de planes y ha tenido lugar en Triana, uno de los barrios más famosos de Sevilla. En concreto, Costanza y su pareja Daniel han formalizado su relación en la parroquia de Santa Ana, el mismo templo donde se casaron Francisco Rivera y Lourdes Montes.

La novia iba perfecta, ha llegado acompañada de su padre y todo ha salido de maravilla. La jornada ha estado cargada de emoción y de elegancia. Es ahí donde entra en juego Ana Rosa Quintana, quien ha demostrado ser una de las famosas mejores vestidas de la televisión.

La elegancia de Ana Rosa Quintana

Ana Rosa Quintana en Sevilla. (Foto. Gtres)

Ana Rosa Quintana ha sido muy original. Ha asistido a la boda de Costanzia Villar-Mir con un vestido largo de satén al que ha incorporado una capa morada. Le sentaba fenomenal. Ha utilizado un maquillaje sencillo para dar importancia a los complementos, que también eran 100% acertados.

El bolso es un clutch de Alta Costura, un Bottega Veneta Knot. Es una inversión muy inteligente porque es una pieza de coleccionista para los amantes de la moda. También hay que hacer una mención especial al anillo que ha llevado. Se parece mucho a uno que tenía Diana de Gales, la madre del príncipe Guillermo.

Ana Rosa Quintana ha hablado

Ana Rosa Quintana en Sevilla. (Foto. Gtres)

La presencia de Ana Rosa Quintana es aplaudida en cualquier acto. La presentadora triunfa allá donde va y una de las claves de su éxito es que es muy amable con la prensa. Esa es la razón por la que se ha detenido a hablar ante los micrófonos de la agencia Gtres.

Como no podía ser de otra forma, ha hablado del tema del momento: los audios de Bárbara Rey y Juan Carlos I, una exclusiva firmada por OKDIARIO. «Aquí la víctima es la Reina Sofía. Es un tema muy desagradable porque todos los que hemos vivido la transición y la figura del rey ha sido tan importante, todo esto produce tristeza. Las víctimas son la Reina Sofía y los hijos porque lo han debido de pasar muy mal», recalca la periodista.

También ha cargado contra Bárbara Rey, resaltando que su comportamiento no ha sido leal. «No me parece bien que a una persona, que en este caso se ha demostrado que es un poco impresentable, se le grabe sin que él no sepa», comenta. Después ha entrado en la parroquia dispuesta a disfrutar junto a la familia Villar-Mir.