José Mercé que desvela el secreto desconocido del Rey Felipe VI

José Mercé fue uno de los asistentes al partido solidario Artistas contra Famosos, que cada año organiza el conocido relaciones públicas Richy Castellanos, a favor de la Fundación Raíles, que lucha por la inclusión de las personas con discapacidad intelectual. «Esto es maravilloso y ojalá vinieran muchos 30 de diciembre para hacer estas cosas», dijo el cantante. «Tenemos 365 días en el año y siempre pillamos estas fechas para hacer estas cosas y no entiendo el por qué. Después, se termina la Navidad y ¿en enero ya nadie necesita nada? Tenemos que hacer muchas más cosas de las que hacemos porque nosotros tenemos la suerte de poder atraer a gente y de ayudar con lo que hacemos», explicó.

José Merce en una imagen de archivo / Gtres

José Mercé habla de la Familia Real española

En el marco del citado evento, el artista habló sobre su relación con los miembros de la Familia Real española. Se pronunció también sobre el encuentro entre la Reina Letizia con Gomaespuma que tuvo lugar el pasado 6 de diciembre en el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío de Madrid. Cita que fue grabada y emitida unos días de finalizar el año.

«No he visto a la Reina Letizia con Gomaespuma, pero yo siempre he dicho que doña Letizia es una persona muy cercana y muy del pueblo», indicó. Al ser preguntado sobre si haría un dueto con la consorte respondió que «por supuesto que haría un dueto con mi Letizia». Además, contó alguno de los recuerdos que tiene con los Reyes. «Tuve la gran suerte de estar invitado en su boda y para mí, aunque son Sus Majestades los Reyes, me siento muy familiar con ellos y siempre que nos vemos, nos dejamos de protocolo», explicó a los medios de comunicación.

Su relación con el Rey Felipe

El artista reveló que su relación con Sus Majestades viene por parte de «don Felipe». Pero no solo eso, sino que sacó a la luz un secreto hasta ahora desconocido del Monarca. «Su Majestad el Rey empezó a escuchar el flamenco con los discos de José Mercé», explicó, muy orgulloso el músico.

Felipe VI en una imagen de archivo / Gtres

José Merce sobre la princesa Leonor

El 2023 ha sido, sin duda, uno de los años más especiales para la princesa Leonor. Tras finalizar el Bachillerato Internacional que cursó en el prestigioso UWC Atalantic College de Gales, el 17 de agosto ingresó en la Academia General Militar de Zaragoza donde está formándose desde entonces.

La princesa Leonor en una imagen de archivo. / Gtres

Además, juró la Constitución en el Congreso de los Diputados de Madrid al cumplir la mayoría de edad el pasado 31 de octubre. Sobre el rol de la heredera al trono, José indicó que «Leonor lo está haciendo muy bien y es una niña muy guapa con mucha alegría. Yo espero que todo salga bien».