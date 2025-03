No habrá Goyesca en 2025: Francisco Rivera anuncia la suspensión de la tradicional corrida en Ronda

«No habrá Goyesca este año. Pero ya empiezo a soñar con la del año que viene y para eso está trabajando la Real Maestranza de Ronda». Estas han sido las palabras con las que Francisco Rivera ha anunciado este miércoles, 26 de marzo, que la tradicional corrida anual no se celebrará este 2025. El motivo no es otro que el estado del coso, que presenta una edificación extremadamente sensible, especialmente debido a la falta de cimentación. Aunque el año pasado se aprobó la realización de una «intervención integral» de la plaza de toros de Ronda para «garantizar la seguridad y continuidad de los festejos», tras una reciente visita, Francisco Rivera ha confirmado que, debido al estado actual de la infraestructura, la celebración de la corrida «es imposible».

«Hola a todos. Vengo de la presentación de la Real Maestra Ángela de Caballería. Debido a la magnitud de la obra que tienen que ejecutar en la Plaza de Toros para restaurar la Plaza de Toros y adecuarla para que podamos tener muchos años Goyesca, este año va a ser imposible, la duración de la obra se calcula en un año más o menos, y empezará, si Dios quiere, más bien en mayo. La verdad que es una pena tremenda para los goyescos, pero este año tampoco vamos a poder disfrutar de la Goyesca. Quiero agradecer a la Maestranza por su tremendo esfuerzo, por su tesón y por su dedicación para resolver estos problemas, de que, claro, es que la plaza es muy viejita», ha expresado el diestro en un vídeo en su cuenta de Instagram, donde reúne a cerca de 400 mil seguidores.

Ya en 2024, cabe recordar, tampoco se pudo celebrar la tradicional corrida debido a las dudas sobre la seguridad de la plaza de la Real Maestranza de Caballería. La Corrida Goyesca de Ronda es la cita más especial de cada temporada para la familia Ordóñez, pues fue una creación suya. Cayetano Ordóñez Araújo, hijo del mítico Niño de la Palma, fue el impulsor de la primera edición de esta corrida. La conmemoración del segundo centenario del nacimiento de Pedro Romero sirvió para poner en marcha un festejo que se recordará, por la indumentaria de los diestros, vestidos como en la época del «creador del toreo a pie», tal y como rezaba en el encabezamiento del aquel primer cartel de 1954. En esa Goyesca inaugural torearon Antonio Bienvenida, César Girón y Cayetano Ordóñez.

Otra mala noticia para Francisco Rivera

​La cancelación de la Corrida Goyesca en Ronda por parte de Francisco Rivera, presidente de la Real Maestranza de Caballería de Ronda, coincide con otro suceso que ha conmocionado a la familia. Se trata del hallazgo de objetos personales del difunto torero Paquirri, padre de Francisco, en un vertedero de Barbate, en Cádiz. Estos objetos, que incluyen fotografías y un sombrero, fueron presuntamente arrojados por los ocupantes de la casa de Riverita, hermano de Paquirri, quien falleció en 2021. José Antonio Canales Rivera, sobrino del torero, ha expresado su incredulidad y decepción por este acto, calificándolo de «insulto familiar». La familia ha denunciado públicamente lo ocurrido y está tomando las medidas legales pertinentes.