No hay tregua en la familia Beckham. Desde que el pasado 19 de enero el primogénito del poderoso y querido matrimonio rompiera su silencio y contara su versión de la ruptura con las personas que le han visto crecer, cada vez ven más la luz detalles de las contradicciones del Brooklyn y de su mujer, Nicola Peltz, que en las últimas horas, una personas que formó parte de su pasado, la ha acusado como busca famosos.

Una ex cuñada de Nicola Peltz rompe su silencio

El testimonio de Brooklyn Beckham cada vez carece más de veracidad. Tras su comunicado en redes sociales, muchas personas que han formado parte de su vida -e inclusive testigos de su boda con Nicola-, han desmontado sus argumentos en tiempo récord. El comunicado ahora es protagonista porque han salido a la luz nuevas versiones que contradicen la del primogénito del futbolista retirado y de la diseñadora de moda, que se han limitado a decir que los hijos, a veces, se tienen que equivocar para aprender. Fiel a su elegancia, el matrimonio ha optado por el silencio y porque su familia, como siempre, crezca en la unidad y el respeto.

Nicola y su ex. (Foto. Gtres)

En las últimas horas, ha sido Alana Hadid -40 años-, hermana de quien fuera novio de Peltz entre 2016 y 2018 ha desvelado que se alegra de que la joven ya no esté en su familia. La empresaria estadounidense, ante la injusta imagen que Brooklyn ha dejado de David y Victoria, ha dado un golpe en la mesa para contar su experiencia con Nicola con el fin de «desenmascararla».

A través de redes sociales, Alana ha mostrado públicamente su apoyo a los Beckham tras recibir un comentario de un usuario de lo más revelador: «Terminar un discurso de ocho párrafos sobre los trapos sucios de tu familia diciendo que lo único que quieres es privacidad… Es todo lo que necesito saber». Unas palabras que la hermana de Anwar Hadid no ha dudado en responder tajantemente. «Claro, y esa chica no quiere privacidad… Lleva una década intentando ser famosa», ha escrito con varios emoticonos de caras riéndose.

De esta manera, la hermana de las modelos Gigi y Bella Hadid ha puesto sobre la mesa que el objetivo de Nicola era hacerse famosa a través de sus parejas. Y no solo eso. La empresaria estadounidense ha señalado la incoherencia de Brooklyn de querer privacidad después de sacar a la palestra el distanciamiento familiar.

¿Qué dijo Brooklyn en el comunicado?

Cruz Beckham, Nicola Peltz Beckham, Victoria Beckham y Brooklyn Beckham. (Foto: Gtres)

Tras meses de especulaciones sobre una ruptura familiar, hace solo unos días que el primer hijo de David y Victoria rompía su silencio a través de un comunicado en el que dejaba claro que no está entre sus planes acercarse a sus padres. El joven de 26 años utilizó sus redes para publicar un mensaje en el que explicó el motivo de su distanciamiento y en el que compartió el control excesivo de sus padres en su vida y en la de su mujer.