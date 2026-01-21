El vestido de novia de Nicola Peltz ha sido la prueba del delito que demuestra que Brooklyn Beckham mintió en su comunicado sobre la ruptura familiar con sus padres. El primogénito del matrimonio rompió su silencio en redes sociales tras un año de rumores sobre la mala relación del joven con sus progenitores. A través de unas historias temporales en su cuenta de Instagram, destapó todos los motivos por los que a día de hoy no quiere tener nada que ver con su apellido ni con las personas que siempre se lo han dado todo. Pese al silencio de David y Victoria Beckham, su hijo se ha delatado asimismo sin quererlo.

Nicola Peltz y Brooklyn Beckham mienten

La boda de Brooklyn y Nicola, que tuvo lugar el 9 de abril de 2022, vuelve a copar numerosos titulares casi cuatro años después de su celebración. El primogénito de los Beckham ha acusado a sus padres de haberle empañado a él y a su mujer su gran día. El joven, en su mencionado comunicado, ha destapado que la diseñadora de moda le quitó el protagonismo a su esposa en el baile nupcial después de que Marc Anthony dijera que saliera a la pista la mujer más guapa de la fiesta -haciendo referencia a Victoria-. «Nunca me he sentido tan incómodo ni humillado en toda mi vida», deslizó el hijo mayor de la leyenda del futbol en su perfil social.

Sin embargo, hay un detalle en su carta pública que ha sido todo un punto de inflexión para los que todavía apoyaban al joven. En este comunicado, Brooklyn explica que su madre, «decidió cancelar el vestido nupcial de Nicola en el último minuto, pese a lo emocionada que estaba ella -Nicola- por llevar uno de sus diseños» y, apunta, que su mujer se vio «forzada a encontrar de manera urgente un vestido nuevo».

Una revelación que dista mucho de la versión ofrecida por Leslie Fremar, estilista de Nicola, tras la boda. En una entrevista con Vogue, la mano derecha de la mujer de Brooklyn contó con todo lujo de detalles el proceso de confección del vestido de novia que, según contó, corrió a cargo de Pierpaolo Piccioli, entonces director creativo de Valentino. «El look nupcial a medida de Peltz es la culminación de un año de conversaciones con el equipo de Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, incluidos dos viajes a la sede de la firma en Roma y dos pruebas en Estados Unidos: las modistas jefe incluso viajaron a Miami para cuidar hasta el más mínimo detalle en el gran día. Es la alta costura en su máxima expresión», dijo.

Es decir, mientras que Brooklyn asegura que su madre se negó a vestir a su mujer poco tiempo antes de la celebración de la boda, tanto Nicola como su estilista explicaron al medio citado que desde el primer momento eligieron a Piccioli. «No podía ser de otra forma», confesó Peltz. Unas palabras que dan cuenta que el primogénito de los Beckham mintió en su comunicado. Y si no contó la verdad sobre este capítulo tan concreto… ¿Por qué iba a ser verídico el resto de su discurso?