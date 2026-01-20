Las contradicciones de Brooklyn Beckham en su ataque frontal a su familia

Brooklyn Beckham ha contado toda su verdad sobre el conflicto que mantiene con sus padres desde hace meses. Lo ha hecho a través de un comunicado que ha publicado en sus redes sociales, donde ha dejado más que claro que «no quiere reconciliarse con ellos», así como también ha expuesto, sin ningún tipo de tapujos, las razones de su distanciamiento. «Durante años he guardado silencio e hice todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Lamentablemente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado», explicaba.

Para muchos, estos motivos no han sido del todo aclaratorios, hasta el punto de que consideran que se contradicen con su forma de actuar en diferentes ocasiones y es por ello por lo que la periodista Nuria Marín ha analizado punto por punto dicho comunicado desde su perfil oficial de TikTok, donde ha repasado las palabras que pueden volverse en contra de Brooklyn en este ataque frontal junto a su familia. En primer lugar, el joven ha señalado que los momentos familiares que publican en el universo 2.0 con fotografías idílicas muestran más una performance que algo real. Una actitud que él también llega a asumir en su relación con la familia de Nicola Peltz, su mujer. «Todo el tiempo parece que están gritando que son felices», señala Marín.

Por otro lado, Brooklyn también criticó que para su familia, lo único importante es la marca Beckham. Pero durante todo este tiempo de polémica familiar, la periodista citada recuerda ver también al joven aprovecharse para promocionar su propia marca de salsas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @brooklynpeltzbeckham

A esto se suma que Brooklyn también ha sacado a la luz que Nicola Peltz quería llevar un vestido de novia de Victoria Beckham en su boda y que esta, en el último momento, se negó, obligándola así a tener que buscar una nueva alternativa en plena cuenta atrás de la ceremonia. Una situación que podría haber roto por completo la relación entre suegra y nuera pero que no fue así. Sorprendiendo a propios y extraños, meses después posaron visiblemente cariñosas en un evento, como si no hubiera ocurrido nada entre ellas.

Cruz Beckham, Nicola Peltz Beckham, Victoria Beckham y Brooklyn Beckham. (Foto: Gtres)

Antes de concluir, Nuria hace referencia a que Brooklyn se ha basado durante todo su comunicado en destacar que sus padres odian a Nicola Peltz. Pero según su percepción, algo tiene que haber pasado, ya que en todo momento omite el motivo por el que existe esa mala relación. «Si fuera solo algo por parte de los Beckham, Brooklyn ya lo habría contado», justificaba.