Gran Bretaña se vuelca con Victoria Beckham en medio de la guerra abierta con su hijo Brooklyn

La familia Beckham está en guerra. Brooklyn, el hijo mayor de David y Victoria Beckham, ha dado un golpe sobre la mesa y ha hecho público un comunicado —a través de sus redes sociales— en el que ha expuesto, punto por punto, algunos de los motivos que le han llevado a distanciarse de sus padres. Un texto contundente que, sin duda, ha dejado entrever que la ruptura es complicada y muy difícil de recomponer. De hecho, se trata de un distanciamiento que, en principio, parece no tener retorno, ya que ha sido el propio Brooklyn quien ha asegurado que no tiene intención de iniciar un proceso de reconciliación con ellos. En especial con su progenitora, a la que ha dirigido las declaraciones más graves.

Sus palabras, como era de esperar, han provocado una auténtica vorágine de reacciones que no han pasado desapercibidas aunque, sin embargo, lejos de suponer el respaldo que quizá el joven esperaba, la respuesta ha sido mayoritariamente en apoyo hacia su madre. Y es que, a través de las redes sociales, muchos internautas se han pronunciado considerando que Victoria ha sido injustamente expuesta y humillada a pesar de ser considerada una figura internacional y todo un referente en el mundo de la moda y la música.

La familia Beckham en un estreno. (Foto: Gtres)

Precisamente centrándose en esta última industria, los fans de Victoria han querido regalarle un inesperado impulso a Not Such An Innocent Girl, una de las canciones en solitario que lanzó en 2001 y que muchos han catalogado como uno de los temas más sensuales de su discografía —tal vez en forma de indirecta hacia el supuesto baile inapropiado que realizó durante la boda de su hijo Brooklyn y que este ha criticado duramente— .

«Nada representa más a la cultura británica que decidir colectivamente llevar a Posh a la cima de las listas de éxitos después de que su hijo la ridiculizó en Instagram. Imaginen sus caras», «He visto más promociones musicales de VB en las últimas 24 horas que en los últimos 20 años y estoy obsesionada. ¡Consigámosle el número 1 para dar el giro inesperado del año!», escribían algunos de los usuarios en la red, creando una campaña que, finalmente, ha conseguido situar la canción mencionada en el número 1 en la lista de iTunes de Reino Unido e Irlanda. Se trata de todo un hito en la carrera sobre los escenarios de Victoria, ya que, a pesar de la enorme campañas de promoción que protagonizó a principios de los años 2000, nunca logró igualar el éxito en solitario de sus compañeras de Spice Girls.

Victoria Beckham’s ‘Not Such An Innocent Girl’ has reached #1 on the UK iTunes chart pic.twitter.com/iAud4n4tdV — UK Chart Stats 🪩 (@UKChartStats) January 22, 2026

Por ahora, ningún miembro del clan Beckham se ha pronunciado sobre este movimiento masivo en la red, aunque quien sí lo ha hecho de manera indirecta ha sido Cruz, el hijo de la diseñadora, quien ha utilizado el tema de su madre para poner ritmo a una de sus últimas publicaciones compartidas en su perfil oficial de Instagram.

A esta gran campaña se suma la encuesta que ha realizado Daily Mail preguntando a los británicos sobre a quién apoyaban en esta guerra familiar y si eran del equipo Beckham o el equipo Brooklyn. Una pregunta que el 65% de los lectores tuvo clara al posicionarse al lado del primero. Un gesto más que evidencia el gran apoyo que está recibiendo el clan en estos momentos, a pesar de las acusaciones que ha hecho públicas Brooklyn sobre ellos.

Brooklyn Beckham hace caja de la polémica

Mientras que Victoria Beckham está recibiendo un gran respaldo social, Brooklyn Beckham no se ha vuelto a pronunciar. Eso sí, según varios medios, parece que está consiguiendo ciertos beneficios económicos tras su explosivo comunicado en contra de su familia. Tal y como ha señalado RadarOnline, su libro de fotografía, titulado What I See (2017), ha experimentado un notable aumento de ventas, hasta el punto de que se está llegando a pedir 400 dólares por ejemplares del mismo. Además, varias editoriales han visto una buena oportunidad de negocio en ofrecer al joven escribir sus propias memorias para detallar aún más las diferencias que mantiene con sus padres. Una opción que, según Daily Mail, el joven estaría barajando seriamente aceptar.