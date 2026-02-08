Brooklyn Beckham y Nicola Peltz estarían planteándose adoptar: "Quieren ser padres"

Brooklyn Beckham y su mujer, Nicola Peltz, llevan meses y meses ocupando la atención de los mejores medios porque han roto con David y Victoria Beckham. Fuentes cercanas afirman que estos últimos se encuentran muy afectados, pero los jóvenes siguen su hoja de ruta y parecen no estar dispuestos a dar marcha atrás. Lo último que se sabe es que quieren formar su propia familia, por eso se estarían planteando iniciar los trámites para adoptar a un niño.

Un amigo de Brooklyn Beckham ha confirmado la información a un conocido diario, afirmando que el modelo quiere ser padre cuanto antes. Ha mantenido una conversación con su mujer y han llegado a un acuerdo: uno de sus vástagos será adoptado. «Ambos quieren tener hijos y que al menos uno sea adoptado», ha declarado exactamente la mencionada fuente.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz en un evento. (Foto: Gtres)

Tanto Nicola Pletz como su marido han optado por mantenerse en silencio después de salir a la luz esta información, pero es cuestión de tiempo que recurran a sus redes para pronunciarse porque la noticia y ha dado la vuelta al mundo. El entorno asegura que, a pesar de la guerra abierta contra los Beckham, la pareja se mantiene firme y entre ellos no hay ningún tipo de fisura.

The Sun asegura que Brooklyn Beckham y su mujer adoptarán a un niño más pronto que tarde, pues los dos tienen ilusión de formar una familia. Según el mencionado medio, la pareja ya ha mantenido «varias conversaciones» sobre este tema y están «firmemente de acuerdo». Eso sí, todavía no se sabe la fecha exacta en la que darán el paso definitivo.

El gesto de David Beckham

Mientras Brooklyn sigue haciendo su vida, David Beckham ha movido ficha para intentar normalizar la situación. El empresario británico siempre se ha caracterizado por ser un padre excelente y ha hecho todo lo que estaba en su mano para que sus cuatro hijos permanezcan unidos. Por distintos motivos, la piña familiar ha estallado por los aires, aunque David sigue teniendo gestos muy especiales.

David y Victoria Beckham en la boda de Holly Ramsay.(Foto: Gtres)

El mítico futbolista ha mostrado unas botas que para él son importantes y sus fans se han dado cuenta de un gesto que merece ser mencionado: en ellas aparece bordado el nombre de sus cuatro hijos. Esto quiere decir que para Beckham no ha cambiado nada, a pesar de que su primogénito se haya dejado llevar por un malentendido que ha provocado mucha tensión dentro del clan.

La prensa británica afirma que Brooklyn Beckham no está apreciando la paciencia de su padre, al contrario. Supuestamente les ha avisado, a través de sus abogados, que todo lo que le tengan que decir sea mediante sus respectivos representantes legales. Según dice, sus padres y sus hermanos no dejan de hablar de él y esta situación estaría afectando a Nicola, quien no quiere saber nada de ningún conflicto.

Habrá que esperar un tiempo para ver cómo se resuelve esta historia, aunque de momento todo el mundo habla de lo mismo: es posible que David y Victoria se conviertan en abuelos.