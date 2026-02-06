Brooklyn Beckham ha vuelto a tener un feo con su familia y, concretamente, con su padre, David Beckham. Parece que no hay tregua en el clan o, al menos, por parte del primogénito del exitoso y querido matrimonio, que ha decidido borrar cualquier rastro de su vida pasada antes de casarse con Nicola Peltz.

Brooklyn Beckham borra su pasado

La guerra familiar de los Beckham está dando mucho de qué hablar y, pese al silencio de David y de Victoria, su hijo no deja de generar polémica. ¿Quizás se trate de una llamada de atención a sus padres? Tras meses de rumores, Brooklyn decidía lanzar un comunicado en el que explicaba de manera contundente la razón por la que había decidido romper cualquier tipo de vínculo con el clan. Además, dejaba claro que no era su intención -o al menos ahora- acercar posturas. Aunque desde que hiciera pública la separación con sus progenitores no ha vuelto a pronunciarse al respecto, sus movimientos han dado cuenta de que no quiere saber nada de las personas que lo han cuidado y protegido durante toda su vida.

Brooklyn Beckham. (Foto: Gtres)

Primero, el joven decidía cambiarse el orden de apellidos en sus redes sociales. Aunque en Estados Unidos -donde vive actualmente y desde que se convirtiera en un hombre casado-, es tradición que sea la mujer la que anteponga el apellido de su esposo al suyo, en esta ocasión ha sido al revés y el primogénito de los Beckham han decidido, al menos en redes sociales, ponerse primero Peltz, el primer de su compañera de vida. Sin embargo, no ha sido el último movimiento de Brooklyn en las últimas horas.

Sabido es que el primogénito de David y de Victoria es un gran apasionado de los tatuajes y, en su cuerpo, tiene marcados momentos y a personas muy importantes para él. En este grupo, hace muchos años, el joven se tatuó en el brazo derecho la palabra dad (papá) junto a una rosa y un ancla que estaba acompañada por el siguiente mensaje: Love You, Bust (Te quiere, Bust) -el apodo con el que el ex jugador del Real Madrid se ha referido siempre cariñosamente a su hijo-. Sin embargo, en sus últimas apariciones públicas y en el universo 2.0 ha dado cuenta que este dibujo ya no existe.

El tatuaje de Brooklyn sobre su padre. (Foto: Gtres)

Ha sido el diario The Sun el encargado de publicar las primeras imágenes del mayor de los hijos de los Beckham sin este tatuaje. Sin embargo, no lo ha borrado definitivamente, sino que en su lugar -como históricamente han hecho otros famosos ante la imposibilidad de eliminarlo de manera permanente- se ha hecho otro diseño. Una decisión que Brooklyn tomó hace unos días ya que en su viaje a Napa, California, con su mujer, todavía conservaba el original.

Por el momento, y fieles a su estilo, ni Victoria ni David se han pronunciado sobre este movimiento de su hijo. De hecho, en todo momento se han limitado a seguir protegiéndole pese a las acusaciones.