El comentario de mal gusto que ha delatado a Nelson Peltz, suegro de Brooklyn Beckham

La guerra familiar de los Beckham continúa dando mucho de qué hablar. Hace tan solo unas semanas, Brooklyn, el primogénito de David y Victoria Beckham, rompió su silencio a través de un comunicado en el que confesaba los motivos que le habían llevado a distanciarse tanto de sus padres como de sus hermanos. Unas explicaciones que, para muchos, no terminan de encajar con la actitud que el joven ha mostrado en distintas ocasiones públicas. Esta contradicción ha cobrado aún más sentido después de que su suegro haya hablado por primera vez en público sobre este delicado conflicto, protagonizando unas declaraciones que no han pasado desapercibidas en medio del vendaval mediático.

Todo ha ocurrido el pasado martes, 3 de febrero, durante el evento WSJ Invest Live celebrado en West Palm Beach, ciudad hasta donde se ha trasladado Nelson Peltz (83). A pesar de que en un principio hacía hincapié en que no era el momento de hablar, finalmente se dejaba llevar y mostraba su respaldo hacia Brooklyn y Nicola. «Mi hija es genial, mi yerno Brooklyn es genial y espero que tengan un matrimonio largo y feliz juntos», comenzaba a decir. Añadía que el único consejo que les había dado en esta polémica era que se mantuvieran alejados de la prensa y aun así, consideraba que no había servido de nada, ya que la calma no había llegado a sus vidas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)

De esta manera, Nelson Peltz se ha posicionado en medio de esta guerra familiar. Y aunque no ha llamado la atención su postura, lo cierto es que podría considerarse poco afortunada si se tiene en cuenta que no es ningún miembro del clan Beckham. Es por ello por lo que, tal vez, lo más acertado hubiera sido mantenerse en un discreto segundo plano, tal y como han hecho David y Victoria, principales afectados por la polémica. Además, Brooklyn criticó a su familia por intentar constantemente mostrar una unión que era más una performance que algo real, una actitud que comienza a ser habitual en su relación con la familia de su mujer.

La última polémica de Nelson Peltz

No es la primera vez que Nelson Peltz acapara gran parte de la atención mediática de las últimas semanas. Y es que recientemente ha salido a la luz que el empresario — dueño de una fortuna de 1.600 millones de dólares— le paga un millón de dólares al mes a su hija Nicola, una cifra que, de ser cierta, podría estar permitiendo a la joven y su marido llevar una vida de alto nivel económico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)

Fue la periodista Marina Hyde, desde el podcast The Rest is Entertainment la encargada de compartir esta información. Una información que posteriormente, fuentes cercanas declararon a ¡Hola! que no era verídica. No obstante, por ahora, ninguno de los mencionados ha desmentido o confirmado el dato.