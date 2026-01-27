La familia Beckham manda un mensaje definitivo a Brooklyn: unidos por un hito en la carrera de Victoria

En plena tormenta familiar, el clan Beckham ha reaparecido unido frente a las cámaras. Lo ha hecho este lunes, 26 de enero, cuando Victoria Beckham ha sido nombrada en París Caballero de la Orden de las Artes y las Letras de Francia, una prestigiosa distinción concedida por el Ministerio francés de Cultura por su contribución artística y su proyección internacional. Sin duda, se trata de un hito en su carrera que marcará un antes y un después y, como no podía ser de otra manera, lo ha recibido rodeada de todos sus seres queridos. Eso sí, con la sonada ausencia de su hijo Brooklyn.

A pesar de que su primogénito no estuvo presente, la diseñadora de moda se ha mostrado muy agradecida a través de las redes sociales, donde ha asegurado que se siente muy «agradecida» por este reconocimiento. «Siempre he admirado profundamente la estética francesa y la seriedad con que trata la moda. Como una forma de arte. Así que ser reconocida aquí y abrazada de esta manera, es un profundo privilegio para mí, y refleja décadas de compromiso y dedicación», escribía.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Victoria Beckham (@victoriabeckham)

La encargada de entregarle esta condecoración ha sido la ministra de Cultura, Rachida Dati, quien definió a Victoria durante el acto «como un icono mundial que ocupa un lugar muy especial en el corazón de los franceses». Unas palabras que la mujer de David también ha querido agradecer en el universo 2.0, así como también lo ha hecho con sus familiares y su marido, quienes han querido vivir a su lado este importante momento. «Mi más sentido agradecimiento a la ministra por este honor. Gracias también a los socios de negocios que creyeron en mí, en mi familia y especialmente en David, mi marido e inversor original. No podría estar más agradecida. Eres mi todo», concluía.

Con estas palabras, la diseñadora ha dejado más que claro que las acusaciones que ha hecho su hijo Brooklyn contra ella y su marido, así como la nula relación que mantienen, han pasado a un segundo plano en su vida. De hecho, Victoria continúa haciendo caso omiso públicamente a sus palabras, protagonizando gestos que dicen más que mil palabras, como acudir a un acto público rodeada de su familia. Un movimiento que transmite unión frente al comunicado de su primogénito, que no los deja en buen lugar.

Victoria Beckham en París. (Foto: RRSS)

La reacción de Brooklyn en la red

Mientras que su familia se reunía y celebraba una especial jornada, Brooklyn Beckham utilizaba su perfil oficial de Instagram para compartir con sus seguidores que su relación con Nicola Peltz avanza por muy buen camino.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz. (Foto: RRSS)

En la foto, la pareja aparece visiblemente feliz posando con su mascota. Un movimiento que vuelve a sacar a la luz las contradicciones que el joven no deja de manifestar. Y es que en el comunicado en el que cargó contra sus padres, señalaba que los momentos familiares que publican en el universo 2.0 con fotografías idílicas muestran más una performance que algo real. Una actitud que él también llega a asumir en su relación con su mujer, con la que parece que quiere gritar todo el rato que es feliz, a pesar de la guerra abierta que mantiene con sus padres y sus hermanos.