Las Spice Girls hacen frente común para apoyar a Victoria Beckham en su guerra familiar

Victoria Beckham no está atravesando un buen momento. El reciente comunicado de su hijo Brooklyn, con quien mantiene una guerra abierta desde hace ya un tiempo, no ha hecho más que sacudir los cimientos del bienestar familiar. A lo largo de la misiva que él mismo publicó en sus redes sociales, tacha a su madre de manipuladora y la señala como una de las personas que han querido romper su matrimonio con Nicola Peltz, con quien se casó en abril de 2022. «No quiero reconciliarme con mi familia», aseguró en el texto. El joven recuerda su infancia con tristeza, reconociendo que creció con una ansiedad abrumadora por la exposición mediática a la que estaban sometidos por la relevancia pública de sus padres, algo que no quiere en esta nueva vida. «Mi esposa y yo no queremos estar condicionados por la imagen, la prensa ni la manipulación. Queremos paz, privacidad y felicidad», ha sentenciado.

Un tsunami mediático que se desencadenó de forma repentina e inesperada par Victoria y del que se ha refugiado focalizada en el amor de su marido, David Beckham, y de sus hijos menores, Cruz, Romeo y Harper, que apoyan a su progenitora y se posicionan contra su hermano mayor. Otro de los pilares fundamentales de la empresaria son sus amigas, con las que compartió su etapa musical cuando formaban parte del mítico grupo Spice Girls.

Cruz Beckham, Nicola Peltz Beckham, Victoria Beckham y Brooklyn Beckham. (Foto: Gtres)

Con ellas se ha reunido en medio del vendaval y, a todas luces, este encuentro le ha servido como terapia para verbalizar cómo se encuentra y analizar con ellas sus problemas familiares. Junto a Geri Halliwell y Melanie Chisholm, Victoria ha celebrado el cumpleaños de Emma Bunton. «Happy birthday to the most beautiful soul —Feliz cumpleaños al alma más hermosa—», ha escrito la protagonista de estas líneas en un post de Instagram donde ha compartido un posado de las cuatro componentes, con quienes no ha estado Mel B, la quinta en discordia.

Las Spice Girls en un acto. (Foto: Gtres)

Los looks de las Spice Girls

Para esta cita tan especial, la esposa del futbolista ha elegido un traje oscuro compuesto por unos pantalones rectos y una blazer de corte oversize con cierre cruzado y doble botonadura. Un total look que ha completado con un top blanco que aportaba ese toque de luz y convertía su apuesta en un infalible atuendo bicolor que combina el blanco y el negro. Rodeando a la celebrada, estaba Geri Halliwell con un impecable conjunto blanco que constaba de un pantalón de campana y una camisa de seda con lazo al cuello.

Si continuamos analizando sus estilismos, al lado de Halliwell podemos ver a Melanie Chisholm con una americana a modo de vestido y zapatillas deportivas de una conocida marca estadounidense en tonos blanco, rosa y negro. Por último, pero no menos importante, Emma Bunton, que era la protagonista de este encuentro, se ha decantado por un traje rosa bebé que combinaba a la perfección con su melena rubia. El toque final lo ha puesto con un bolso de mano acolchado rosa empolvado de una conocida firma de lujo parisina. Todas ellas posan sonrientes y muy juntas, dejando patente la buena relación que guardan a pesar de que el grupo que lideraban se extinguiera, y reflejando así que se han convertido en un apoyo fundamental unas de otras con el paso de los años.