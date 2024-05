La imagen de William Levy se ha visto dañada en los últimos meses debido a la polémica en lasque se ha visto envuelto. Sin embargo, hace dos años ocurría todo lo contrario. Era el actor del momento gracias a la exitosa telenovela colombiana Café con aroma de mujer. El actor cubano triunfó con la ficción de Netflix y pudo saborear las mieles del éxito. Sin embargo, ese no ha sido su único trabajo en el séptimo arte.

La polémica con su ex mujer

La relación entre William Levy y Elizabeth Guitiérrez está completamente rota. El que era uno de los matrimonios más sólidos ha protagonizado una ruptura salpicada por el escándalo. Pese a haber estado más de dos décadas juntos, lo cierto que este punto final no ha estado exento de polémica. La pareja, que había roto con anterioridad por presuntas infidelidades continúa con un cruce de acusaciones. Lejos de poner fin a esta batalla, el actor ha querido pronunciarse al respecto, sobre el episodio que vivió con su ex pareja en su casa. Y es que, la actriz mexicana, que ha hablado de separación, acudió al domicilio familiar de Florida en el momento en el que el intérprete estaba, presuntamente, con otra mujer.

William Levy en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Según ha salido a la luz, Elizabeth acudió hace unas semanas a esta propiedad en compañía de su hija, Kailey. Allí empezó una bronca entre ellos, que hizo que los vecinos alertaran a la policía. Tras este acontecimiento, William Levy ha hablado largo y tendido de la situación que está viviendo en Sale el sol. «Después de un mes y medio, Elizabeth, Kailey (en referencia a su ex mujer y su hija pequeña) y sus primas vienen a la casa, diciendo que tengo una mujer dentro. Rompen la puerta para ver si hay alguien adentro», ha asegurado. «Si hubiera estado con alguien, estaba viviendo solo. Es mi casa, estaba solo. Kailey rompe la puerta, yo no sé qué está pasando. Yo no la empujo, pongo la mano para que no pasara», ha añadido.

Durante la entrevista, William Levy no solo ha hablado de su ex mujer sino también de su familia, en especial de sus hijos: «No quiero que, por estar enojado, pueda llegar a hablar mal de la madre de mis hijos». «Reconozco haber cometido muchos errores a lo largo de 20 años, pero es una relación de dos, ella también cometió sus errores… Muchas cosas no se han dicho públicamente. Ustedes saben solo una parte. Y ahora solo lo que ella ha dicho», ha proseguido. A la vez que ha asegurado que «por mis hijos, porque es la madre de mis hijos, no voy a decir nada y me aguantaré los ataques».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de William Levy / Actor Producer (@willevy)

Su historia

Levy es natural de Cojimar (La Habana), pero desde los 15 años se trasladó junto a su madre a los Estados Unidos. Allí vivió también con sus dos hermanos, Jonathan y Bárbara, y consiguió una beca universitaria como jugador de béisbol para emprender sus estudios en Administración y Dirección de Empresas. Sin embargo, nunca ejerció como tal, ya que William Levy decidió apostar por la interpretación. Se formó en Miami -Los Ángeles- y Ciudad de México, donde dio sus primeros pasos como modelo de la mano de la agencia Next Models. Lo siguiente fue debutar en programas de televisión del canal Telemundo, comoLa isla de las tentaciones o Protagonistas de novela 2.

William Levy en Starlite Marbella. (Foto: Gtres)

Pero, antes de convertirse en uno de los actores de la pequeña pantalla, el cubano se subió a las tablas con sus primeras obras de teatro; Un amante a la medida y Perfume de Gardenia. Levy ha participado en películas tan conocidas como; En brazos de un asesino, Resident Evil: The Final Chapter o Retazos de vida, entre muchas otras. Al mismo tiempo, el también actor de doblaje en diferentes producciones de cine, ha ejercido de modelo en Pepsi o M&M.

Sin embargo, su indudable éxito se ha forjado directamente en la también conocida como caja mágica. El artista latino ha formado parte de producciones como; Dancing with the Stars, Mujeres asesinas, Sortilegio, Mi vida eres tú, Triunfo del amor, entre otras. Al margen de la fama que ha logrado por su trabajo, lo cierto es que, en los últimos tiempos su imagen se ha visto dañada debido a las polémicas en las que se ha visto envuelto.