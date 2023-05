La agenda profesional de William Levy se encuentra completamente volcada en la promoción de la nueva producción de Movistar Plus+, Montecristo, la versión moderna de la serie adaptada al clásico literario de las aventuras de Alejandro Dumas. El cubano será el protagonista de la trama interpretando a un enigmático empresario que causa alguna que otra preocupación entre la élite mundial ya que se desconoce el origen de su alta riqueza. Sin dar muchos más detalles acerca del contenido, el actor visitó el programa de El Hormiguero y, ante la sorpresa de todos, desveló algunos de los planes de futuro que plantean un gran giro en su vida y es que, tal y como recogieron sus propias palabras, el cubano no descartaría mudarse a España: «Es una posibilidad muy grande. No depende más de los tiempos porque me encanta España, no sé si es porque soy cubano, pero me siento muy identificado con la forma de vivir, me siento muy en casa», manifestaba.

William Levy tuvo que trasladarse durante varios meses a la península para el rodaje de Montecristo y, al parecer, quedó enamorado de las costumbres y de las rutinas españolas, algo que le ha hecho barajar la posibilidad de mudarse a nuestro país. El apodado ‘Brad Pitt latino’ ha confesado que la gastronomía española se ha ganado un huequito en su corazón y que el cochinillo o la paella son sin duda manjares para su paladar. Al parecer, más allá de ser un buen comensal, el intérprete también tiene un don culinario en los fogones de la cocina, al menos así lo ha querido transmitir durante el programa de Pablo Motos: «Sé cocinar muy bien. Si te cocino te enamoras», decía entre risas, sin desvelar cuál es su plato estrella.

No es la primera vez que el protagonista de Café con aroma de mujer expresa el amor y la devoción que siente hacia España. William Levy siempre ha expresado que se ha sentido muy querido por las fans españolas. Durante una entrevista ofrecida para la revista Esquire, el actor confesó que «todos los sitios que había visitado en la península le habían dejado un sabor especial» pero resaltó que Madrid, Marbella y las Islas Canarias habían sido sus favoritos hasta el momento. Aun así, señalaba que todavía tenía muchas ciudades por ver y que tenía muchas ganas de visitar Barcelona, las Islas Baleares y todo el sur.

A pesar de que su amor por España sea cada vez mayor y que la posibilidad de convertir el país mediterráneo en su ‘centro de operaciones’ entre en sus posibles planes de futuro, sus hijos viven y estudian en Miami, por lo que tantos kilómetros de distancia con ellos puede suponerle un gran impedimento a la hora de mudarse. En sus redes sociales siempre muestra la buena sintonía que mantiene con ellos y estar separados de esa manera es probable que no sea uno de sus proyectos a corto plazo.