William Levy rompe su silencio tras el triste fallecimiento de su abuela

La telenovela Café con aroma de mujer ha convertido a William Levy en uno de los actores más perseguidos y deseados de la crónica social. Muchos periodistas han caído rendidos a sus encantos, como por ejemplo Mercedes Milá. La que fue presentadora de Gran Hermano no pierde el tiempo en disimular y asegura que el artista le ha robado el corazón. No es la única. William se ha rodeado de un ejército de seguidores muy potente, ejército que está a su lado tras los últimos acontecimientos. Ha fallecido su abuela materna, con la que disfrutaba de una relación muy especial.

El actor cubano-estadounidense afronta una de las pérdidas más tristes de su vida. Ha tenido que despedirse de su abuela materna, que para él era una segunda madre. Se llamaba Eusebia Noguera, pero él le había apodado Mima y su entorno cercano la conocía por este mismo nombre. William Levy ha roto su silencio en las redes sociales y ha reconocido que este suceso le dejará una huella imborrable y un vacío que nadie podrá llenar.

William creció junto a su madre, que lo tuvo con 17 años, por eso mantenía una estrecha relación con su abuela. Eusebia lo era todo para él, estaban muy unidos y esta noticia ha dejado al artista bastante tocado. Ha admitido que le va a echar mucho en falta, pues disfrutaban de un trato estrecho, a pesar de que el protagonista de Café con aroma de mujer pasa mucho tiempo trabajando en sus proyectos cinematográficos.

Las palabras de William Levy tras la muerte de su abuela

La bonita conexión entre abuela y nieto a calado en las redes sociales y el mensaje que ha lanzado William Levy no ha tardado en convertirse en el tema más comentado de Instagram. El artista le ha dedicado una bonita frase en su perfil que demuestra lo importante que Eusebia Noguera era en su vida. «Te amo Mima, te voy a extrañar mucho. Siempre te tendré presente», ha escrito Levy.

En la imagen que ha publicado hay otro mensaje igual de especial: «Mi mima hermosa, te amo. Todo lo que soy es gracias a esta mujer». Este discurso no le ha extrañado a nadie, pues es el mismo que ha reproducido en varias entrevistas. William insiste en que no hubiera podido ser actor ni cumplir sus sueños de no ser por el apoyo que ha recibido por parte de su familia.

Tanto su madre como su abuela siempre le han apoyado, siempre le han dado la mano y le han ayudado a tomar decisiones importantes. Willian Levy tiene mucha proyección mediática, así que todos sus pasos deben estar muy medidos. Gracias a esta proyección ha recibido muchos mensajes, de personas anónimas y de rostros conocidos, dándole el pésame por este triste fallecimiento.

William Levy emociona a sus seguidores

La fama de William Levy ha crecido mucho en los últimos meses, por eso cada vez ven la luz más detalles sobre su vida personal. El artista ha usado sus redes sociales en más de una ocasión para dejar claro que ha alcanzado el éxito gracias al apoyo de sus seres queridos. Lo más complicado de todo es que no ha tenido una infancia sencilla. Su abuela le dio la mano y le ayudó a solucionar sus problemas, por eso su pérdida le ha dejado tan tocado.

«La familia es lo más importante que tenemos. No olviden eso nunca. Te amo Mima, te amo Mami, te amo Tío. Gracias por la educación que me dieron. Pude carecer de muchas cosas cuando niño, pero nunca del amor y el cariño de ustedes», escribió en su Instagram antes de la pérdida de Eusebia Noguera.