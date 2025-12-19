La princesa Leonor ha pilotado por primera vez en solitario el Pilatus PC-21, conocido como «la silueta». La heredera al trono español ha sobrevolado el cielo de Murcia meses después de ingresar en la Academia General del Aire y del Espacio antes de regresar por Navidad al Palacio de la Zarzuela. En sus últimas apariciones -sobre todo desde que comenzara la formación militar-, ha sido de obligado cumplimiento que luciera los uniformes correspondientes, aunque siempre ha tratado de darle su sello distintivo con sus recogidos de pelo de rodete. Sin embargo, en este día tan señalado de la primogénita de Felipe VI y Doña Letizia, ha optado por un peinado nada habitual en su estilismo y que es todo un guiño a su tía, la infanta Elena.

El simbólico peinado de la princesa Leonor en su debut en solitario en el aire

De manera consciente o inconsciente, la futura Reina de España ha optado por un recogido en trenza -una opción que a penas elige cuando se viste con el uniforme militar- para su primer vuelo en solitario. Aunque este gran salto en su formación se realizó el jueves 18, ahora ha sido la Casa Real y el El Ejército del Aire cuando han compartido estas imágenes en las que aparece con el simulador y aprendiendo cómo funciona el avión.

El recogido de trenza de la princesa Leonor. (Fotos: Gtres)

Sin embargo, uno de los detalles que más ha llamado la atención es que la princesa ha cambiado su habitual moño por una coleta de trenza que a veces enrolla para el recogido trenzado. Un peinado que recuerda y mucho a la imagen de la infanta Elena, su tía, que es su beauty look predilecto.

A lo largo de su vida, ha sido frecuente ver a la hija mayor del Rey Juan Carlos I y de la Reina Sofía con una trenza, tanto en actos oficiales, como en sus paseos por Mallorca o en las reuniones familiares que han trascendido a los medios. Casualidad o no, su sobrina ha optado por este recogido para esta ocasión tan especial y que pone sobre la mesa la conexión de estilo entre ambas. Un peinado que también ha lucido en numerosas ocasiones Victoria Federica -sobre todo, antes de cumplir la mayoría de edad-.

La trenza es el recogido fetiche de su tía, la infanta Elena. (Fotos: Gtres)

Sea como fuere, son contadas las ocasiones en las que se ha visto a Leonor con este recogido -de hecho, la última vez fue durante su paso por la Academia General Militar de Zaragoza-. Es más, sí que a lo largo de sus veinte años, la princesa ha lucido este peinado, pero con parte de su melena suelta y cruzado a cada lado o de raíz. Una apuesta cuanto menos acertada ya que permite dejar el rostro despejado, como en su Primera Comunión, el día en el que recibió el Toisón de Oro en el Palacio Real o para la fotografía oficial que se distribuyó a los medios con motivo de su 12º cumpleaños.