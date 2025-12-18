La Reina Letizia ha puesto el broche de oro a su último acto de la semana con un look que no ha pasado desapercibido y que ha rescatado, una vez más, de su armario. A escasos días de recibir a sus hijas, Leonor y Sofía, para celebrar la Navidad en el Palacio de la Zarzuela -y a expensas de conocer si en los próximos días volverá a tener actos públicos-, la mujer de Felipe VI ha presidido este 18 de diciembre la XVI Convención NAOS -Nutrición, Actividad Física y Prevención de la Obesidad- y ha entregado los XVII y XVIII Premios Estrategia NAOS con un estilismo al alcance de cualquier ciudadana de a pie.

Los pantalones tweed de Letizia: con historia y reciclados

En cada una de sus apariciones oficiales, los looks de Doña Letizia son siempre llevados a exámen. Lo cierto es que sus estilismos son siempre acertados y, en muchas ocasiones, sorprenden y mucho al pueblo español e internacional. En esta ocasión, la madre de la heredera al trono ha optado por un estilismo al alcance de toda mujer española formado por una blazer y un jersey negro y unos pantalones que tienen historia. Una apuesta segura para este tipo de actos que se aleja mucho de otros outfits royals.

Al detalle, los pantalones de la Reina Letizia en su último acto de la semana previa a la Navidad. (Fotos: Gtres)

Si esta última semana previa a la Navidad, sus estilismos han sido predominantemente grises, la Reina Letizia ha hecho una excepción este jueves 18 y ha roto con la norma que ha seguido en los últimos días -que ha lucido un traje de raya diplomática o un vestido cruzado-.

En la cuenta atrás para la Navidad, la monarca ha lucido unos pantalones que son ideales para cualquier comida o cena de esta temporada estival. Se trata de unos jeans anchos de tipo tweed -un diseño que popularizó Coco Chanel en los años 20 del siglo pasado- en color verde y botonadura frontal metalizada de la firma Maje. Una prenda que ha reciclado de su armario y estrenó en el 60º cumpleaños de su cuñada, la infanta Elena, el pasado 20 de diciembre de 2023 en el restaurante Pabú, en el barrio madrileño de Chamartín.

A la izquierda, la Reina Letizia en el 60º cumpleaños de la infanta Elena en 2023. A la derecha, este jueves 18 de diciembre. (Fotos: Gtres)

Entonces, Doña Letizia optó por combinarlo con una chaqueta de cuero, que le daba un toque informal y que, para esta ocasión, ha sustituido por una chaqueta de traje básica que funciona como un fondo de armario. Sí que, por ejemplo, ha llevado en ambas apariciones un jersey de cuello redondo negro de cashmere de la firma Falconeri y cuyo precio oscila los 178 euros.

Los complementos que ha escogido

Finalmente, para completar el look y cederle el protagonismo a los pantalones, la Reina ha apostado por complementos muy sutiles, como un cinturón fino y unos mocasines que ha combinado con su mítico anillo de Coreteno y unos pendientes de doble daga en oro blanco y diamantes de Gold & Roses, uno de sus favoritos.