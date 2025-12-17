Segundo acto oficial de la Reina Letizia en la semana previa a la Navidad y pocos días antes de reencontrarse con sus dos hijas en estas fechas tan especiales. La esposa de Felipe VI ha presidido en Madrid el acto de conmemoración del 20 aniversario de la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE). Lo ha hecho en su papel de presidenta de honor de la entidad, como ya hizo en el décimo aniversario de la organización. Doña Letizia está muy al tanto de la actividad de FundéuRAE y a lo largo de los años ha participado en varios actos y reuniones, como es el caso del Seminario Internacional sobre Lenguaje y Periodismo que se organiza anualmente en el Monasterio de Yuso (La Rioja).

En este acto, además, se ha desvelado cuál ha sido la Palabra del Año 2025. Un término que este año ha sido mileurista. El pasado año el vocablo elegido fue dana. La ganadora del año no tiene que ser una voz nueva, pero sí suscitar interés lingüístico por su origen, formación o uso y haber tenido un papel protagonista en el año de su elección.

La Reina Letizia en un acto de FundéuRAE en Madrid. (Foto: Gtres)

La confesión de doña Letizia

En esta ocasión, ha sido la Reina la que ha intervenido a principios del acto, en lugar de como cierre, como suele ser habitual. Un discurso en el que doña Letizia ha confesado que se fija mucho en el uso del lenguaje escrito: «Os estoy mirando y me gusta mucho estar aquí, porque tenéis cara de fruncir el ceño cuando leéis algo con errores gramaticales», ha dicho.

«No soy la única que tiene esa pedrada y por eso quiero pertenecer a vuestra tribu. La de quienes amáis el lenguaje, el rigor, la exactitud rica y mullida de las palabras, la corrección flexible, el cariño por las palabras, que nos ayudan a expresarnos y a comprender lo que nos rodea. Una materia que se hace más densa, más rica, más útil, cuanto más se lee, sobre todo, libros», ha dicho la esposa de Felipe VI.

La Reina ha alabado la labor de quienes trabajan en la entidad: «Sabéis mucho de manuales de estilo, pero también sabéis cómo ayudar, a menudo con urgencia a los redactores de los medios de comunicación y la población en general a hacer un mejor uso del idioma», ha dicho.

Doña Letizia ha revelado que se siente muy afortunada por poder participar en la actividad de FundéuRAE: «20 años después, FundéuRAE sigue afinando y afilando esas herramientas que son las palabras para ayudarnos a hacer la realidad más transitable. Eso lo dijo José Antonio Marina, que es uno de los profesores que, junto a otros expertos en la vida y en el lenguaje, ha dejado su huella en los seminarios de Fundéu. Estaba pensando que ese es uno de mis privilegios: ir a los seminarios en San Millán de la Cogolla. Y estaba pensando en otro: dedicar mucho tiempo a la página de FundéuRAE y estar deslizándome y desplazándome, iba a decir hacer scroll pero Fundéu no lo recomienda», ha recalcado antes de decir que la entidad sigue siendo la historia de un éxito, porque es una institución que soluciona problemas lingüísticos con un equipo de personas que le dedican mucho tiempo y esfuerzo.

El estilismo de la Reina

Para esta cita, doña Letizia ha rescatado de su armario un vestido de la firma Cortana que estrenó en noviembre de 2023 durante su asistencia al Festival de Cine Ópera Prima Ciudad de Tudela, una de las citas ineludibles de su agenda. Se trata de un vestido en un tono gris topo y de corte midi, que ha combinado con un cinturón negro y botas de tacón cuadrado a tono.