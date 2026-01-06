Delcy Rodríguez se ha convertido en la nueva presidenta interina de Venezuela tras el arresto de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. La política será la encargada de liderar al país en estos momentos de transición. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha determinado que sea ella, como anterior vicepresidenta, la que asuma este nuevo papel, con el objetivo de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación.

Una decisión con la que Donald Trump se ha mostrado de acuerdo. De hecho, tras el arresto de Maduro, el presidente estadounidense dejó claro que consideraba que María Corina Machado y Edmundo González no tenían los apoyos suficientes ni tampoco era el momento de plantear unas elecciones. De la misma manera ha dicho que tiene la sensación de que Delcy Rodríguez está cooperando, ama a su país y quiere que sobreviva. La que fuera número dos de Maduro no está en la lista de recompensas de la DEA, como sí lo están otros dirigentes chavistas.

Delcy Rodríguez en un evento.

En los últimos días se ha hablado mucho sobre cómo se ha gestado la operación que ha llevado a la detención de Nicolás Maduro. Un proceso que comenzó hace varios meses y que ha requerido de una intensa preparación para que todo saliera a la perfección. De hecho, se ha especulado con la posibilidad de que alguien de su círculo más cercano hubiera cooperado con Estados Unidos. Unas especulaciones que han llegado hasta Delcy Rodríguez, que tras la salida de Maduro ha ascendido a presidenta.

La defensa de Fernando Carrillo

Fernando Carillo ha querido salir en defensa de la presidenta, con la que mantuvo una relación en el pasado. El intérprete ha hecho unas declaraciones a un medio chileno en las que ha asegurado que conoce muy bien a Delcy y ha dicho que está seguro de que ella no ha cometido ninguna deslealtad: “La conozco muy bien. Fue mi pareja y estoy seguro de que la traición no vino por allí”, ha sentenciado el actor.

Carrillo mantuvo una relación de tres años con Delcy Rodríguez y, de hecho, la considera aún el gran amor de su vida. Hace más de una década, Fernando Carrillo le declaró su amor en un vídeo que se convirtió en viral. Una declaración en la que incluso decía que quería casarse con ella. El actor no duda de que ella nunca ha traicionado a Maduro y la ha descrito como una de las mujeres más inteligentes y brillantes que ha conocido.

Las palabras de Trump

Fernando Carrillo no ha sido el único que ha salido en defensa de Delcy Rodríguez. También el propio Donald Trump ha dicho que no tuvo contactos previos con la nueva presidenta antes de la operación militar. El presidente estadounidense no ha aclarado si ha hablado con ella en los últimos días, después del arresto de Maduro, pero sí que ha comentado que su secretario de Estado, Marco Rubio, está manteniendo una relación intensa con la dirigente venezolana, sobre todo, porque ambos hablan un español fluido.