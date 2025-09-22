La falda de Primark que borra años de tu look: es su prenda más vendida, estiliza la figura y es un básico que te pondrás a todas horas
La falda que deja ver tus piernas y las hace mucho más largas
Destaca por ser una ninifalda vaquera con bajo abierto y se confecciona en algodón 100%
Además su versatilidad es un punto más a su favor
Hay prendas originales y distintas que podemos conseguir por menos de 15 euros. Para ello tendremos que fijarnos en las tiendas low cost o de bajo coste, que ofrecen cantidad de prendas por precios de 7, 10, 20 euros. Es el caso de la falda de Primark que borra años de tu look. Verás que estiliza tu figura y también te aportará juventud.
Es más, no solo ofrece un gran estilazo, vayas con blusas, tops o zapatillas deportivas, hay más, es la falda que deja ver tus piernas y las hace mucho más largas. De manera que tanto si eres alta como más bien bajita, con esta falda estarás siempre perfecta e irás a la moda. Destaca por ser una ninifalda vaquera con bajo abierto y se confecciona en algodón 100%. Así y aunque el precio sea bien bajo, te durará mucho más gracias a sus materiales. La combinas con todo lo que quieras gracias a su versatilidad.
Esta es la falda de Primark que borrad años de tu look
Es una falda vaquera, pero si no te acercas no lo parece. Primero por su color, en un tono marrón bien distinto a lo que estamos acostumbradas a ver dentro de una colección denim. Segundo porque es mini, corta, encima de las rodillas y por esto hay pocas prendas vaqueros que tengan tan estilo como este.
Además su versatilidad es un punto más a su favor. Aquel que permite que la pongas con leggins, con botas altas, también con zapatillas de deporte para que te veas mejor y más cómoda, además de con camisetas o tops según donde vayas.
Para Primark, es una falda con botón y color liso que todas deberíamos tener.
Cómo la debemos cuidar
Deberemos tener presente que siempre hay que mirar la etiqueta antes de lavar o de dar un paso para el mantenimiento de las prendas de todas las tiendas. En especial en Primark está bastante claro, pero si tienes dudas, puedes preguntar en la tienda.
- Planchar a baja temperatura;
- No usar lejía;
- No limpiar en seco;
- No secar en secadora;
- Temperatura máxima 30 °C;
- Lavar del revés;
- Lavar con colores similares;
- Evitar el contacto con colores claros ya que puede desteñir;
- Secar en horizontal;
- Secar tendido
Donde obtener esta falda que borra años de tu look
Primark no posee tienda online, por tanto puedes y debes comprarla en la tienda física. Ahora bien desde la web puedes ver si la falda está presente en la tienda que tienes pensado ir.
A precio de risa: borra años de tu look
Esta minifalda vaquera se vende a un precio de 14 euros. Es decir, bien apto para tu bolsillo. Y no solo ello sino que por menos de 30 euros, tienes un look completo: camiseta de 4 euros, botas de 10 euros, y tienes también bolsos por poco dinero que transformaran tu look a diario.
Las tallas de la falda son realmente extensas, van de la 34 a la 46, elige la tuya.
Con qué combinar la prenda estrella de Primark
Botas altas de tacón grueso
Botas para el frío en antelina con tacón grueso y cremallera lateral.
Botas moteras altas
Botas moteras altas con detalle de hebilla
Camiseta de manga larga abrigada
Top abrigado de manga larga, ajustado, con cuello redondo y bajo curvado
Chaqueta vaquera ceñida a la cintura
Chaqueta vaquera marrón con cintura ceñida y largo estándar
Cazadora bómber vaquera
Cazadora bómber en denim, ligeramente corta y con cremallera
Mochila de viaje con ruedas
Mochila con ruedas, varios compartimentos y asa extensible
Bolso shopper de efecto cocodrilo
Bolso shopper desestructurado de efecto cocodrilo con correa ancha
Bolso de viaje con asa
Un sencillo bolso de viaje
Bolso bowling de piel con efecto de cocodrilo
Bolso bowling con cordón de ajuste con detalle dorado y cremallera
Otras faldas de Primark
Minifalda vaquera plisada
Minifalda vaquera con pliegues anchos y cierre de cremallera lateral
Falda con vuelo de punto
Minifalda con vuelo y ribetes de canalé
Falda plisada cargo
Minifalda plisada con trabillas para el cinturón y bolsillos militares
Minifalda de corte elegante con botones
Minifalda de vestir con cuatro botones dorados y tablas
Minifalda de PU
Minifalda de PU con silueta ajustada que abraza el cuerpo y bajo recto
Condiciones de devolución
Puedes cambiar o devolver cualquier artículo en un plazo máximo de 28 días después de la compra, siempre que el artículo esté en perfectas condiciones y que presentes el tique de compra original. Consulta nuestras Condiciones de devolución al completo.