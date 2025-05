El conjunto de Primark favorito de las que más saben de moda: va a ser tu obsesión esta primavera

Si viene la primavera y el verano, entonces llega el crochet. Y está en forma de tops, blusas, camisetas, bolsos, pantalones y vestidos. Y de este material es el conjunto de Primark favorito que causa sensación y que se convertirá en tu obsesión durante la primavera. Tienes un dos piezas fantástico, que podrás comprar al mejor precio.

Además, lo combinas con bolsos a juego, sandalias, zapatos planos para ir algo más cómoda y hasta cuñas para parecer más alta. Este conjunto de Primark reinventa la moda gracias a su diseño y su corte trabajado a modo de zigzag. Sabes que no puedes comprar este conjunto en la web, vas a tener que ir a buscarlo en la tienda física, y puede agotarse en cuestión de segundos. No tardes, de maneras que, si tienes o pasas por una tienda cercana, no dudes en entrar y obtenerlo.

Así es el conjunto de Primark favorito para la primavera

Chaleco de crochet en zigzag combinable

Saca a la fashionista que llevas dentro con este precioso chaleco.

Escote: redondo

Ajuste: regular

Largo de manga: sin mangas

Composición: 60 % algodón y 40 % acrílico

Seguridad contra incendios: mantener este artículo alejado del fuego.

Cómo puedes cuidar de la prenda

Planchar a baja temperatura;

No limpiar en seco;

No secar en secadora;

Temperatura máxima: 30 °C;

Lavar del revés;

Lavar en bolsa de malla;

Planchar del revés;

Lavar junto a colores similares

El precio de este chaleco de crochet es de 18 euros en varias tallas. De la 32 a la 50, tienes variedad para todo tipo de mujeres.

Otros chalecos parecidos en Primark

Chaleco de crochet con botones

Un chaleco de crochet con botones en la parte delantera.

Escote: cuello de pico

Ajuste: regular

Largo de manga: sin mangas

Composición: 97 % algodón y 3 % poliamida

Seguridad contra incendios: mantener este artículo alejado del fuego.

Precio: 16 euros

Chaleco de crochet con botones en color rojo

Un chaleco de crochet con botones en la parte delantera.

Escote: cuello de pico

Ajuste: regular

Largo de manga: sin mangas

Composición: 97 % algodón y 3 % poliamida

Seguridad contra incendios: mantener este artículo alejado del fuego.

Precio: 16 euros en varias tallas.

Pañuelo de crochet para la cabeza

Pañuelo de crochet para la cabeza con cierre de lazo. Accesorios para el pelo, mantener este artículo alejado del fuego. Vale sobre 5 euros.

Pantalones cortos de crochet atados a la cintura

Pantalones cortos de crochet ideales para días soleados.

Fijación: ninguno

Composición: 95 % algodón y 5 % poliamida; FORRO: 100 % poliéster

Seguridad contra incendios: mantener este artículo alejado del fuego.

Precio: 18 euros en varias tallas.

Bralette de crochet de Paula Echevarría

Bralette de crochet sencillo y veraniego.

Escote: cuello de pico

Ajuste: regular

Largo de manga: tirantes finos

Composición: 96 % algodón, 3 % poliéster y 1 % elastano

Seguridad contra incendios: mantener este artículo alejado del fuego

Leggings de crochet en zigzag combinables

Opta por un look de tendencia con estos leggings de crochet en zigzag.

Ajuste: regular

Longitud: largo completo

Fijación: ninguno

Set coordinado

Composición: 60 % algodón y 40 % acrílico; forro: 100 % poliéster

Seguridad contra incendios: mantener este artículo alejado del fuego.

Cuidados del pantalón

Temperatura máxima: 30 °C;

Planchar a baja temperatura;

No limpiar en seco;

No secar en secadora;

Lavar del revés;

Lavar en bolsa de malla;

Planchar del revés;

Lavar junto a colores similares

Su precio es de 22 euros, con talla que va de la 32 a la 50, es decir, adaptado a todas las mujeres y sus figuras.

Tienes este conjunto para llevar en la misma combinación, mientras que también tienes el top por su lado con jeans, faldas y otros, y el pantalón que puedes llevar también con top y camiseta sin tirantes además de blusas.

Otras prendas como el conjunto de Primark favorito

Camiseta de crochet de manga larga

Presume de estilo veraniego con este top de manga larga de crochet.

Escote: redondo

Ajuste: regular

Largo de manga: largo completo

Composición: 88 % algodón y 12 % nailon

Seguridad contra incendios: mantener este artículo alejado del fuego.

Bolso bombonera de crochet de Paula Echevarría

Bolso bombonera con asas de transporte trenzadas y ribetes festoneados

Tipo de tirante: 2 x Hombros

Composición: 100 % poliéster

No lavar;

No usar lejía;

No secar en secadora;

No planchar;

No limpiar en seco

Top de bikini triangular de ganchillo

Top de bikini con copas triangulares de crochet y cierres de lazada.