Nacho Figueras, el escudero del príncipe Harry en su guerra con Guillermo

Desde que el príncipe Harry anunciara, junto a Meghan Markle, su decisión de dar un paso atrás y abandonar su papel como miembro en activo de la Familia Real, las tensiones entre los duques de Sussex y los Windsor han ido in crescendo, sobre todo, con su hermano, el príncipe Guillermo. La relación entre los dos hijos de Diana de Gales está más dañada que nunca y, mientras que el príncipe de Gales se apoya en gran medida en su primo, Peter Phillips, el príncipe Harry lo hace en su gran amigo, Nacho Figueras.

El duque de Sussex coincidió hace unos días con el deportista y su esposa, Delfina Blaquier, en un torneo de polo benéfico en Florida, donde quedó patente la buena sintonía que hay entre ambos y sus respectivas mujeres. Nacho Figueras lleva siendo parte del círculo de amigos del príncipe Harry desde hace décadas, cuando ambos se conocieron a través del polo. No obstante, algunas fuentes apuntan a que la relación entre el duque de Sussex y el argentino se ha estrechado más en los últimos tiempos, hasta el punto de que Harry ve en él a un hermano mayor. Un importante apoyo para él, que ya no tiene a su propio hermano para que esté a su lado en los momentos complicados.

Nacho Figueras, con el príncipe Harry. (Foto: Gtres)

El deportista argentino, de 47 años, es una de las figuras más conocidas del mundo del polo. Es más, se le conoce como el David Beckham del polo y ha sido imagen de prestigiosas marcas como Ralph Lauren. Casado con Delfina Blaquier desde hace dos décadas y padre de cuatro hijos. Nacho Figueras comparte una especial conexión con Harry, hasta el punto de que fue uno de los primeros en tener constancia de la relación del príncipe con Meghan Markle y, por supuesto, estuvo invitado a su boda en Windsor en 2018.

Además, fue una de las personas que apareció en el documental de los duques de Sussex para la plataforma Netflix y explicó cómo Harry le había revelado que había conocido a la ex actriz. «Nos miró y dijo: ‘Chicos, he conocido a una chica, nos acabamos de conocer, pero creo que podría ser la indicada’», contó Nacho Figueras, al tiempo que dijo que le había notado enamorado. Asimismo, también fue uno de los primeros en conocer al príncipe Archie, ya que es uno de los amigos más leales de Harry, y alabó su papel como padre. «Ha pasado mucho tiempo África, ayudando a niños que lo necesitan, así que no me sorprende que sea un padre increíble».

Nacho Figueras, con el príncipe Harry. (Foto: Gtres)

Una amistad nacida de una pasión común

Aunque ambos coincidieron por primera vez gracias al deporte, la conexión entre Nacho Figueras y el príncipe Harry va más allá de su afición por el polo. El duque de Sussex está muy vinculado al continente africano y Figueras no ha dejado de participar en todos los torneos benéficos que se han organizado para la organización Sentebale, que apoya a niños y jóvenes con VIH o SIDA en África.

A raíz de los próximos proyectos del hijo menor del rey Carlos III con Netflix, Figueras ha hecho unas recientes declaraciones a la edición norteamericana de la revista ¡Hola!, donde ha hablado de su relación con el príncipe Harry y también de este nuevo programa, en el que participa. «Nos mantenemos en contacto mucho. Es genial tener una amistad en la que te sientes muy cercano, aunque no siempre estemos juntos», ha dicho el argentino.

Nacho Figueras, con el príncipe Harry. (Foto: Gtres)

Además, Nacho Figueras ha comentado que ambos han estado trabajando juntos durante mucho tiempo, especialmente en este proyecto que pronto verá la luz: «Siempre fue el sueño y la pasión de Harry poder compartir este mundo, lo que se necesita para ser un jugador de polo realmente competitivo, y mostrar el mundo del polo al más alto nivel. No se me ocurre mucha gente que pueda ser mejor que él para mostrarlo», ha declarado.