Peter Philips, el hermano mayor que nunca tuvo el príncipe Guillermo

La marcha del príncipe Harry de la estructura de la Familia Real supuso un golpe duro para el príncipe Guillermo, sobre todo, porque el hijo menor del rey Carlos III ha hecho declaraciones muy duras sobre su familia. Una actitud que el príncipe de Gales no ha perdonado a su hermano, con el que sigue muy dolido y con el que no mantiene contacto a día de hoy. Guillermo perdió un hermano cuando Harry decidió poner tierra de por medio, sin embargo, cuenta con otro importante apoyo que hace las veces de hermano mayor del heredero.

Se trata de Peter Phillips, el nieto mayor de la Reina Isabel. Peter Phillips siempre ha tenido una relación muy estrecha con sus primos Harry y Guillermo, en especial, con este último y ahora que el príncipe de Gales está atravesando por un delicado momento por la salud de Kate Middleton, Phillips está siendo un gran apoyo para él.

Peter Phillips, con el príncipe Guillermo. / Gtres

El hijo mayor de la princesa Ana y el capitán Mark Phillips nació en noviembre de 1977 y fue el primero de los nietos de la Reina Isabel y el anterior duque de Edimburgo. Su nacimiento, como es lógico, supuso una gran alegría para toda la familia y, a pesar de que siempre ha sido muy discreto -al igual que su hermana, Zara Phillips-, también ha sido un gran apoyo para todos sus primos, en especial, para los hijos del rey Carlos III.

El joven ha estado al lado de Guillermo en estas últimas semanas, en las que el príncipe de Gales ha tenido que poner en pausa su agenda oficial para poder concentrarse en su familia y en atender a su esposa. Sin embargo, a pesar de que Peter Phillips ha sido un gran apoyo para Guillermo, él mismo acaba de pasar por una etapa muy complicada.

Peter Phillips, con el príncipe Guillermo. / Gtres

Tal como ha trascendido, Phillips se ha separado de su pareja, Lindsay Wallace, con la que ha mantenido una relación los últimos tres años. Un romance muy estable, el único que se le ha conocido al sobrino del rey Carlos III desde su ruptura con Autumn Kelly. De hecho, algunas fuentes incluso apuntaban a un inminente compromiso de la pareja.

Ha sido el diario The Telegraph el que ha tenido acceso a una fuente cercana a Peter Phillips, que ha confirmado que el mayor de los nietos de la Reina Isabel se ha convertido en una especie de hermano para el príncipe de Gales, un apoyo constante para Guillermo: «Siempre ha sido una especie de hermano mayor para Guillermo, más aún desde que Harry se mudó a Estados Unidos». Además, desde que Kate Middleton tuviera que ser intervenida, Peter ha estado aún más pendiente de la pareja.

Peter Phillips, con el príncipe Guillermo y la Reina Isabel. / Gtres

A pesar de ser el nieto mayor de la difunta Reina Isabel, Peter Phillips no ostenta ningún tipo de título, ni tratamiento especial, porque sus padres quisieron que llevara una vida lo más normal posible. No obstante, siempre ha estado presente en los acontecimientos importantes de la Familia Real y, aunque no tenga un papel oficial, sí que es un miembro destacado de la familia. Por ejemplo, él fue el que tuvo que colocarse en medio de Guillermo y Harry en el funeral del príncipe Felipe en abril de 2021, en un momento en el que las tensiones entre los hermanos eran constantes. Asimismo, fue el encargado de estar al frente de sus primos en parte de la despedida a su abuela, la Reina Isabel.